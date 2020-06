"Vi bliver ikke ordentligt orienteret, og det er utroligt frustrerende. Mange klubber ved derfor ikke, om de kan gennemføre planlagte aktiviteter og arrangementer, og det skaber stor usikkerhed," siger formanden for Lillerød Badminton, Søren Toft. Temafoto Foto: Sebastian Duda - stock.adobe.com

Åbning af indendørs idræt: Frustrationer og kritik i Allerød

"Vi får ikke noget at vide - hvorfor tager det så lang tid i Allerød?," spørger formanden for Lillerød Badminton, Søren Toft

Allerød Nyt - 15. juni 2020 kl. 09:18 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Indendørs idræt kunne genåbne fra 8. juni, og flere kommuner åbnede straks op eller meldte hurtigt ud, men i Allerød har vi stadig ikke fået noget klart svar på, hvornår vi kan komme ind på anlæggene. Det har udløst stor frustration og utryghed i min forening, men jeg er vidende om, at vi bestemt ikke er alene."

Sådan lød det fra formanden for Lillerød Badminton, Søren Toft, 12. juni.

Søren Toft påpeger, at kommunerne har kendt åbningsdatoen 8. juni siden april.

"Allerød Kommune vil tilsyneladende komme med en udmelding mandag 15. juni, men vi er flere, der har prøvet at presse på, for vi synes, det går lidt trægt, og i klubberne er vi altså klar. Handler det om forsinkelse på leverance af værnemidler? Det kunne man have forberedt sig på, og iøvrigt har flere klubber selv nogle værnemidler," siger Søren Toft og fortsætter:

"Det er som om, at kommunen skal lave sine egne retningslinier oven i de retningslinier, der allerede er udformet. Det virker underligt, og man må spørge sig selv, om det hele går ud på at gennemføre besparelser?"

"Vi bliver ikke ordentligt orienteret, og det er utroligt frustrerende. Mange klubber ved derfor ikke, om de kan gennemføre planlagte aktiviteter og arrangementer, og det skaber stor usikkerhed," siger Søren Toft.

På sit møde 8. juni besluttede kultur- og idrætsudvalget at godkende principper, plan og forhold for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv henholdsvis snarest og senest 15. juni og 16. august samt at delegere kompetencen til at varetage åbningen til forvaltningen i samråd med udvalgsformanden.

Allerød Nyt arbejder på at få en kommentar fra formanden for kultur- og idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm.