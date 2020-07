Åbent hus i Hydr esport

"Til åbent hus har man mulighed for at få en fornemmelse af hvad det vil sige at gå til esport, man kan at tale med trænerne og høre om, hvordan vi får sundhed og trivsel ind i drenge og pigers gaming. Udover at man bliver dygtig til esport, mener vi, at esporten er kompetenceudvidende indenfor samarbejde, kommunikation og problemløsning for børn - og det vil vi meget gerne tale med forældrene om, hvordan vi gør," udtaler medstifter Victor Fenger Bruun de Neergaard.