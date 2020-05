Her på området, hvor der tidligere på en Fakta-butik, vil Innovater bygge butik og boliger i form af et projekt, der også omfatter renovering af eksisterende parkeringsplads, p-kælder og uudlejede butikker på Allerød Torv. Det kan man læse i høringsmaterialet til lokalplanforslaget for bymidten. Foto fra byvandring tidligere i år: Michael Braunstein

91 høringssvar til bymidte-plan

2. juni har har teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget lokalplanforslaget på dagsordenen, med henblik på at indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvilke ændringer der skal indarbejdes.

Forslaget til lokalplan for bymidten i Lillerød med tilhørende kommuneplantillæg var i høring fra 20. december 2019 til 21. februar 2020, og det udløste 91 høringssvar fra privatpersoner, firmaer og foreninger.

Butik og boliger på 'Fakta-grunden'

Blandt høringssvarene er ét fra firmaet Innovater A/S, der ifølge egne oplysninger ønsker at gennemføre et projekt omfattende nybyggeri til butik og bolig på Allerød Stationsvej 3 (den tidligere Fakta-ejendom).

Projektet - der også omfatter renovering af eksisterende parkeringsplads, p-kælder og uudlejede butikker på Allerød Torv - har ført til et skitseforslag, der ifølge Innovater 'har været drøftet og bearbejdet i samarbejde med Allerød kommune.'

Blandt Innovaters bemærkninger til lokalplanforslaget er:

'Stationspassagen kan i strækningen fra Allerød Stationsvej frem til selve Torvet ved 'Allerød Torv'-bebyggelsen ikke gøres til egentlig gågade. Dels har ejendommene på højre side af Stationspassagen kørende adgang til parkering på egen matrikel ad Stationspassagen, og dels er det er stor kommerciel betydning, at trafikanter, der søger parkering ved Allerød Torv, har mulighed for at cirkulere.'

'Alternativt vil der efter vores vurdering skabes unødig risiko for dårlig afvikling af kundetrafikken. Vejadgangen fra Allerød Stationsvej til Stationspassagen er endvidere afgørende for afvikling af vareleveringen til den ønskede butik på Allerød Stationsvej 3 (jf. skitseprojekt).'

'Der skal naturligvis arbejdes med Stationspassagens belægninger og forløb, så det både tilgodeser gående, cyklende og kørende, og så det understøtter ambitionen om den grønne forbindelse,' lyder det fra Innovater.