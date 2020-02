500 var til privatskolebingo

"Allerød Privatskole har mottoet: Vi gør hinanden stærke. Og det var præcis den stemning man kunne fornemme fra det øjeblik man trådte ind på skolen med lys over det hele, at her føles det godt, og at forældre og personale på skolen gerne vil gøre en ekstra indsats for at støtte op om fællesskabet. Være sammen om at gøre skolen og derved elevernes hverdag endnu bedre, at man "rigtigt" ser hinanden og får lært hinanden bedre at kende ved et sådant arrangement stor som lille," skriver Pernille Sten.