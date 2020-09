Ayoe Trobeck arbejder i dag på SFO delen på Lynge Skole. Foto: Peer Rasmussen

40 dejlige år som pædagog

Allerød Nyt - 04. september 2020 kl. 14:35 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8. september kan Ayoe Trobeck markere, at det er 40 år siden hun blev ansat som pædagog i det, der dengang hed Lynge Fritidshjem.

"Jeg blev uddannet pædagog, fordi det på en eller anden måde altid har ligget til mig. Jeg godt kunne lide børn samt nærværet og samværet med børnene, og de ting er jo stadig omdrejningspunktet for mit arbejde i dag, siger Ayoe Trobeck.

"Efter nogle år i Lynge Fritidshjem fik jeg mulighed for at være med til at opbygge en ny børnehave. På fritidshjemmet var der 20 børn, som skulle flyttes til en ny børnehave i Lynge, som hed "Andedammen". Der var jeg indtil 2003, hvor de spurgte mig, om jeg ville komme tilbage til Lynge Fritidshjem, som så imellemtiden var kommet til at hedde "Hobitten". Det var nogle dejlige år i "Andedammen", fortæller Ayoe Trobeck.

Lukning af fritidshjem Da Ayoe Trobeck kom tilbage til "Hobitten", fortsatte hun som pædagog, og var dér fra 2003 til 2009.

"I 2009 lukkede Allerød Kommune fritidshjemmene og de blev lagt ind under de forskellige skoler. "Hobitten" blev derfor lagt ind under Lynge Skole, og jeg fulgte med i det, der nu var blevet en SFO. Det er ingen hemmelighed, at det havde jeg det ret dårligt med, og jeg var faktisk ked af det. Jeg nød den ånd, der var på "Hobitten", og jeg kendte alle børnene. Det er jo dog også sådan, at der sker forandringer, og det må man tage med, hvilket jeg også gjorde med de nye opgave i SFO'en," siger hun.

"Jeg har jo været ansat på Lynge skole siden da. Rent organisatorisk kom vi bare under en anden hat, og jeg var så heldig, at jeg kunne fortsætte om eftermiddagen i "Hobitten", da man splittede det op i en klubdel og en SFO del," tilføjer Ayoe Trobeck.

Fremtiden For 64-årige Ayoe Trobeck har det været 40 dejlige år som pædagog, og hun holder stadig meget af sit job.

"Jeg har ikke sat en slutdato på, hvornår jeg stopper, og det er først for halvandet år siden, at jeg gik ned på 32 timer," siger hun.

Når Ayoe Trobeck ikke er på arbejde, bruger hun tiden i sit hus i Lynge med sin mand og med sine voksne børn.

Familien har haft hunde, og Ayoe Trobeck glæder sig til, at der om ikke så længe igen kommer en hund ind i familien.

"Vi har altid haft hund, og den gamle døde i september sidste år. Nu skal have en malteserhund, og det bliver dejligt at komme ud at gå ture med en hund, for det savner jeg," fortæller Ayoe Trobeck med glæde i stemmen.

40 års jubilæet den 8. september bliver markeret om eftermiddagen på Lynge Skole ved et privat arrangement med familie, venner, kolleger og nogle af hendes "gamle" børn.