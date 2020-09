40 års jubilæum i kommunen Lise Harlev Kristensen fejrer 40 års jubilæum

Ungdomsklubberne Lise Harlev Kristensen var, med sin mand Conrad Nielsen, Ulla Carlsen og daværende klubleder Finn Carlsen, med til at etablere, det vi i dag kender som fritids-/ungdomsklubberne i Allerød Kommune tilbage i slut 70'erne.

Klub Vest voksede stødt og roligt, og gennem de næste to årtier var Lise Harlev Kristensen altid at finde i hobbyrummet i Klub Vest.

Rønnen Rønnen og Klub Vest har altid hørt sammen, og i de seneste godt 20 år har Lise Harlev Kristensen slået sine folder i Rønnens hobbyrum, hvor hun i dag hjælper børn og sågar børnebørn til tidligere medlemmer med at sy samt et utal af andre kreative ting.

For hende er det vigtigt at lære fra sig, så børnene selv kan, og flere, der har lært fra hendes kyndige hænder er blevet designere sidenhen.

Hun har altid været god til at skabe en god og hyggelig stemning omkring sig i hobbylokalet, så børnene har lyst til at være en del af fælleskabet.

Fællesskabet betyder meget for hende, og hun er god til at inkludere alle børn.

Firmaets kvinde Lise Harlev Kristensen interesserer sig oprigtigt for børnene, deres familier, kæledyr med mere, og derfor har det altid været trygt at komme i hendes hobbylokale hvor omsorg, tryghed og kreativitet er nøgleordene.

Hun har deltaget på et utal af ugeture og weekendture gennem årene i Klub Allerød.

Lise Harlev Kristensen har altid været firmaets kvinde. Hun er utrolig pligtopfyldende, glad og i godt humør og aldrig bange for at tage en ekstra vagt eller møde før, hvis det kan hjælpe klubben eller en kollega.

Hun er en ildsjæl, der har formået at forene arbejdsliv og privatliv, så hun kan leve af sin store passion, nemlig at være kreativ og omsorgsfuld for og med andre.