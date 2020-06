Sådan kan bebyggelsen på Langkæret komme til at se ud. Illustration fra skitseforslag udarbejdet af KANT Arkitekter

39 almene boliger på vej på Langkæret i Lynge

Lillerød Boligforening står bag byggeriet, der omfatter en blanding af rækkehuse og etageboliger i to-tre etager

Allerød Nyt - 16. juni 2020 Af Michael Braunstein

Et nyt boligbyggeri med 39 almene boliger er på vej på Langkæret i Lynge. I hvert fald er Lillerød Boligforening på banen med et projekt, der omfatter en blanding af rækkehuse og etageboliger i to-tre etager.

Det fremgår af dagsordenen for økonomiudvalgets møde 16. juni. Udvalget skal komme med en anbefaling til byrådet om at sætte kommuneplantillæg og lokalplan igang for det almene boligbyggeri.

Tidligere Peugeot-grund Projektet omfatter Hillerødvej 22, der tidligere har været anvendt til beboelse, bilsalg og Peugeot-værksted, og Birkekrogen 3, der rummer en fritliggende villa.

Den nye bebyggelse vil rumme op til 39 boliger i varierende størrelser med et samlet areal på cirka 3.400 kvm. En del af boligerne i stueetagen indrettes som seniorvenlige 'tilgængelighedsboliger'.

Lillerød Boligforening vil indgå en købsaftale med ejer af ejendommene, som betinges af, at et nyt plangrund og øvrige tilladelser fra Allerød Kommune vil gøre det muligt at realisere boligbyggeriet.

I Kommuneplan 2017 er området udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 pct. og en bygningshøjde på højst 8,5 meter. Den gældende lokalplan nr. 301 for et boligområde ved Lindevej i Lynge udlægger området til åben, lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 pct. for Hillerødvej 22 og 25 pct. for Birkekrogen 3.

Lillerød Boligforenings projekt indeholder byggeri med en facadehøjde/taghøjde på op til 9 meter/12 meter og en bebyggelsesprocent på 53 pct., oplyses det i dagsordenen, hvor det slås fast, at projektet derfor vil kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

'Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, som ikke kræver en forudgående proces med indkaldelse af ideer og forslag,' står der i sagsfremstillingen.

To forurenede arealer To arealer på grunden er registret som forurenede på baggrund af den tidligere erhvervsanvendelse. Der skal søges en paragraf 8 tilladelse efter jordforureningsloven i forbindelse med projektet. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår om undersøgelser og oprensning og afdækning, inden der kan gives byggetilladelse, oplyses det.

Området ligger ud til Hillerødvej mod vest og Langkæret mod syd. Der skal etableres afskærmning i forhold til trafikstøj, så Miljøministeriets vejledende grænseværdier og Byggelovens krav overholdes.

Der ligger to forslag på økonomiudvalgets bord fra forvaltningen:

Forslag 1: Der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2017 og en ny lokalplan, som udlægger matrikel 14ab og 14ø, Uggeløse By, Uggeløse til tæt-lav og etagebyggeri i op til tre etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 53 pct. og en maksimal facadehøjde/bygningshøjde på 9 meter/12 meter.

Forslag 2: Den gældende kommuneplanramme fastholdes, så en ny lokalplan kun kan omfatte tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 pct. og en bygningshøjde på højst 8,5 meter.