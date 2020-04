35 butikker holder fortsat åbent i bymidten i Lillerød

Alle bringer varer ud. Handelsformand roser Allerød-borgerne for at støtte de lokale butikker

"Det er helt fantastisk, hvor utroligt gode Allerød-borgerne er til at støtte de lokale butikker, og det vil vi gerne sige stort tak for her under corona-krisen."

Sådan lyder det fra formanden for Allerød Handelsforening, Lene Krogh.

Citymanager Susanne Karlsson, Byforum, supplerer:

"Det er faktisk sådan, at stort set alle butikker i bymidten i Lillerød fortsat er åbne - med undtagelse af La Strada, Sober Rens og HL Mode, og så frisører med videre, der er blevet pålagt at lukke. Listen over åbne butikker er på 35, og det er bare fantastisk flot."

"Der er sendt medarbejdere hjem, og åbningstider er lavet om, men ejerne står altså i deres butikker - og alle bringer varer ud. Det hele foregår naturligvis med overholdelse af alle forholdsregler fra myndighederne," siger Susanne Karlsson.

På 'Mit Allerød' på Facebook kan man finde en liste over åbne butikker - og en anden liste med restauranter, der tilbyder take away.