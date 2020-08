1.g'ere kom godt i gang

Se billedserie De nye 1.g'ere på Allerød Gymnasium er kommet godt i gang. Privat foto

Allerød Nyt - 31. august 2020 kl. 10:57 Af Peer Rasmussen

På Allerød Gymnasium er der i år ekstra store smil på læberne, fordi det trods udfordringerne med corona-restriktionerne igen er lykkedes at give de nye 1.g. elever en god indlednng på deres gymnasietid.

Den 12. august bød skolens nye rektor Anders Wind velkommen til de ni 1.g. klasser, og i alt har gymnasiet nu 25 klasser fordelt på de tre årgange, fremgår det af en pressemeddelelse.

Selvom størstedelen af de 261 nye 1.g'ere har bopæl i Allerød Kommune, glæder man sig også over, at gymnasiet stadig er attraktivt for elever med bopæl i blandt andet Farum, Slangerup, Lynge, Birkerød og Hillerød.

Gymnasiet har også i år gjort sig stor umage for at give de nye 1.g.'ere et spændende og varieret introduktionsprogram, som blandt andet har bestået i møde med studievejlederne, diverse introaktiviteter med tutorerne i form af samarbejdsøvelser, papkassebyg og boldspil.

Endvidere var 1.g'erne på den traditionelle hyttetur, dog uden den traditionelle overnatning til fredag.

Tiden ude i de ni hytter blev udnyttet til langt ud på aftenen med et udfordrende program bestående af eksempelvis forskellige konkurrencer, musik, sang, og madlavning.

Ingen elevfest Desværre kunne skolen i år på grund af coronasituationen ikke holde den traditionelle første elevfest, hvor de nye 1.g'ere plejer at blive opfordret til at møde op udklædte.

Til gengæld var de nye 1.g'ere sammen med deres lærere og tutorer på en cykelskovtur, hvor der både var orienteringsløb og snobrødbagning.

Gymnasiet har ligesom i de tidligere år stort fokus på "Projekt God Start", som har til formål at skabe en klassekultur med stor såvel faglig som social trivsel.

Et vigtigt element heri er konceptet "makkerordninger", som blandt andet sørger for, at alle nye bliver fulgt tæt i begyndelsen, og det gælder såvel i som udenfor undervisningen.

Den mere almindelige hverdag som gymnasieelev med lektier og skriftlige afleveringer er nu gået i gang, og for 1.g'erne handler det om først og fremmest om grundforløbet, inden de til oktober skal vælge den studieretning, som de ønsker at fortsætte i resten af tiden på Allerød Gymnasium.

Udover de mange nye elever har gymnasiet også taget imod fem helt nye lærere, som er klar til at tage fat på de mange udfordringer, som ligger i at undervise på Allerød Gymnasium.