16 medaljer til de lokale batsvingere

De østdanske mesterskaber for 2-mandshold har for 10. år i træk fundet sted i Lillerødhallen med Allerød Bordtennisklub (ABTK) som vært.

Stævnet blev traditionen tro åbnet af Allerøds borgmester, som benyttede lejligheden til at rose værtsklubben for de senere års fremgang – både medlemsmæssigt og sportsligt. Karsten Längerich krydsede også fingre for fortsat succes for Allerød Bordtennisklub, så det kan ikke udelukkes, at det har haft betydning for klubbens imponerende medaljehøst ved januar måneds østdanske mesterskaber.

Ved de østdanske mesterskaber i Lillerødhallen blev det til fire bronzemedaljer, mens det ved de individuelle østdanske mesterskaber for ungdom og veteraner i Høje-Taastrup blev til to guldmedaljer, seks sølvmedaljer og fire bronzemedaljer.

Formand for Allerød Bordtennisklub, Lars Rasmussen, der selv har høstet et par af de mange medaljer, glæder sig over den gode start på året:

"Når man kigger på resultaterne, kan man se, at vi markerer os overalt. Vi er godt med i de mindstes rækker, og vi vinder medaljer hos de ældste. Vi har både drenge og piger på medaljepodiet, og vi har spillere med på alle niveauer. Det viser, at vi har et godt træningsmiljø og en trænerteam, som er dygtige til at sikre alle opmærksomhed og mulighed for at udvikle sig."