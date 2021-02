Far dømt for overgreb mod søn i ny retssag efter brøler

Men der var slet ikke faldet dom i sagen. Pressemeddelelsen var et udkast, som blev udsendt ved en fejl. Hele retssagen måtte derfor gå om. Den var ellers tæt på at være afsluttet, men dommere og nævninger blev nødt til at træde tilbage efter brøleren.

I oktober offentliggjorde Retten i Glostrup på sin hjemmeside en pressemeddelelse om, at en far var idømt seks års fængsel for flere overgreb mod sin søn.

Fredag er den nye retssag så blevet afsluttet. Straffen mod den 43-årige mand endte på fem års fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 43-årige mand fra Albertslund var tiltalt for at begå adskillige overgreb på sin søn, da drengen var mellem fem og syv år gammel.

Faren var desuden tiltalt for at true sønnen med, at hans familie ville dø i en bilulykke, samt at han ville få tæsk, og at han skulle bo fast hos faren, hvis han begyndte at fortælle nogen om overgrebene.

Sagens anklager, Rasmus Kim Petersen, oplyser i pressemeddelelsen fra Københavns Vestegns Politi, at retten har dømt manden for de fleste af anklageskriftets beskyldninger.

- Jeg er rigtig glad for, at sagen nu er tilendebragt i byretten, og at nævningetinget har fulgt anklagemyndighedens påstand om en langvarig fængselsstraf, siger Rasmus Kim Petersen.

Da retten i oktober begik brøleren, var den 43-årige allerede kendt skyldig. Det var altså alene strafudmålingen, der ikke lå fast, og som retten meldte ud om, endskønt der ikke var et resultat.

Ved den lejlighed sagde rettens pressekontaktdommer, Christina Breinstrup:

- Det er en lille fejl med store konsekvenser for de involverede.

Retten i Glostrup har - måske for ikke at udfordre skæbnen - ikke udsendt pressemeddelelse om fredagens dom.

Den 43-årige har mulighed for at anke dommen til Østre Landsret.