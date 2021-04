Dropper Nemlig.com: Arbejdsforhold er uforenelige med indkøbspolitik

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Albertslund Kommune ikke har en indkøbsaftale med Nemlig.com, men at indkøb hos Nemlig.com er indstillet pga. arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik

- Den seneste tid er det kommet frem, at ansatte i Nemlig.com arbejder under arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik. Kommunen har i indkøbspolitikken mål om at undgå social dumping og anvender sociale klausuler, der forpligter selskaberne til at respektere en række overenskomster samt arbejdsmiljøregler. Med den nuværende viden vurderes det umiddelbart, at Nemlig.com ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik.

Vi har i dag som kommune ikke en indkøbsaftale eller kontrakt med Nemlig.com omkring nethandel af dagligvarer. Derfor er der ikke en forpligtigelse for kommunens indkøbere til at benytte Nemlig.com. Dette betyder umiddelbart, at kommunens enheder kan anvende øvrige aftaler ved indkøb af dagligvarer. Kommunens indkøbere opfordres hermed til at foretage dagligvareindkøb andre steder end hos Nemlig.com.

De, der køber ind i kommunen og som har haft brugt Nemlig.com, må nu bruge andre leverandører.