Se billedserie Verdens største indendørs gokartbane åbner 1. februar. Foto: Johnny Abrahamsen - www.flipvisu

Send til din ven. X Artiklen: Wittrup-ejer bag 50’er restaurant på toppen af kæmpe indendørs gokartbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Wittrup-ejer bag 50’er restaurant på toppen af kæmpe indendørs gokartbane

Snart åbner verdens største, indendørs gokartbane med amerikansk 50’er restaurant på toppen

Albertslund Posten - 24. januar 2020 kl. 09:03 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et års byggeri er Racehall CPH, verdens største indendørs gokartbane i Høje Taastrup, nu klar til at modtage gæster. Det sker ved en stor åbningsweekend den 1. og 2. februar 2020, hvor der er fuld aktivitet på banen og i den tilhørende amerikanske 50’er restaurant, Sallie’s Race Lounge. Racehall CPH ligger på Bondehøjvej 20 i Taastrup.

Aktiviteterne foregår kl. 10-22 både lørdag og søndag. Her er der officiel indvielse lørdag kl. 10 og i løbet af dagen og aftenen mulighed for at høre live-musik, spise, se film - samt ikke mindst komme ud og køre på banen.

Tidligere formel 1 kører, Jan Magnussen, og årets motorsportsfund fra 2019, Frederik Vesti, kommer og kører om kap med de forhåbentlig mange gæster. Både på banen og i restauranten er der særlige åbningstilbud, så flest mulige kommer forbi og får kendskab til stedet.

Fra Albertslund til Høje-Taastrup Det er indehaveren af Wittrup Motel i Albertslund, Claus Hansen, der står for Sallie’s Race Lounge – restauranten på toppen af den store hal.

Sallie’s i Albertslund er en del af Wittrup, og kendt for at give kunderne en autentisk 50’er oplevelse.

Det får man også i den nye Race Lounge.

Gokarten blev opfundet i USA i 1956 - og to år forinden var amerikanske Sallie Zimmerhackel kommet til Danmark og havde åbnet Sallie´s Snack Bar i Albertslund. Motorsport og Sallie hørte sammen i mange år - ikke mindst i forbindelse med de store løb på motorsportsbanen Roskilde Ring. Og nu bliver motorsport og Sallie’s koblet sammen igen.

”Det skal være en helt særlig historisk oplevelse at besøge Sallie’s Race Lounge, så derfor har vi sørget for, at både indretning, menukort og oplevelsen i sig selv emmer af stemning fra 1950’erne. Vi har gjort ekstra meget ud af farver, møbler, spisekroge, baren, billeder og gokarts på væggen for at gøre besøget til noget helt specielt,” lyder det fra Claus Hansen, den ene af brødreparret Claus og Henrik Hansen, der er tredje generation i den familie, der overtog den originale Sallie’s Snack Bar med tilhørende motel i Albertslund.

Sikker og spændende bane Racehall har i forvejen en bane i Aarhus, og har inddraget erfaringerne herfra i det nye projekt.

”Vi har gjort meget for at indrette en bane, der både er sikker og rigtig spændende at køre - og hvor der er plads til at overhale. Vi vil gerne have, at alle får en god og sjov oplevelse, men også at de lærer noget,” fortæller direktør i Racehall CPH, Flemming Grene Thomsen.

Der er lavet aftale med flere gokartklubber om at bruge banen til træning - og der kommer ofte særlige events. Fx er der planlagt et 24-timers Le Mans løb i weekenden den 28. og 29. marts.

”Men først og fremmest er vi et gokart-center, hvor alle - både enkeltvis og i grupper - kan booke tid til at komme ud og køre og få en fornøjelig dag. Og via en aftale med Sallie’s Race Lounge har vi sikret, at gæsterne også kan få noget godt at spise og en helt særlig oplevelse i restauranten, ”siger Flemming Grene Thomsen, som også fremhæver muligheden for at afholde arrangementer i mødelokalerne.

Programmet lørdag Lørdag den 1. februar:

Kl. 9.45: Dørene åbner

Kl. 10: Officiel indvielse med borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, og Flemming Grene Thomsen fra Racehall CPH

Kl. 10.30-22: Drop in kørsel hele dagen - med pauser, når der er ”kør om kap med en kendt”

Kl. 13 og 14.30: Kør om kap med Jan Magnussen og få signeret din hjelmhue

Kl. 11.30-15: Børneaktiviteter i mødelokalerne: Tryllekunstner, ballondyr, gratis is

Kl. 10-22: Sallie’s Race Lounge har åbent

kl. 19.30-22: Koncert med Wild Wax Five

Programmet søndag Søndag den 2. februar:

Kl. 10: Dørene åbner

Kl. 10-10.30 og 11-11.30: Børnenes Gokartklub træner

Kl. 10.30-22: Drop in kørsel hele dagen - med pauser, når Børnenes Gokartklub træner og der er ”kør om kap med en kendt”

Kl. 14 og 15.30: Kør om kap med Frederik Vesti og få signeret din hjelmhue

Kl. 11.30-15: Børneaktiviteter i mødelokalerne: Tryllekunstner, ballondyr, gratis is

Kl. 10-22: Sallie’s Race Lounge har åbent –

Kl. 19.30-22: Koncert med Frank Rothstein and the Hurricanes