Vridsløselille: Ombudsmand rejste kritik af forholdene i 2016

De forhold i Vridsløselille Statsfængsel, fra det i årene 2016-2018 fungerede som udrejsecenter for afviste asylansøgere, som vi beskriver i dagens avis, har tidligere mødt alvorlig kritik fra Folketingets Ombudsmand. Det skete i 2016, hvor daværende ombudsmand Steen Sørensen blandt andet udtalte: "Jeg har forståelse for, at myndighederne står med en vanskelig opgave med at finde plads til frihedsberøvede udlændinge. Men forholdene i Vridsløselille giver mig anledning til alvorlig bekymring, blandt andet for psykiske skadevirkninger." Formanden for Fængselsforbundet var også bekymret. Han var ude med kritik af, at hans medlemmer skulle varetage en opgave, som de ikke var uddannet til, da de var vant til at håndtere indsatte, der var dømt for hård kriminalitet. Vivi Nør Jacobsen, teamleder for de Røde Kors-frivillige, betegner forholdene som "uartige": "Forholdene var skrabede på det fysiske og problematiske på det psykiske. Folk sad jo uden en dato for hvornår, de kom ud – uden at de var dømt for noget", siger hun, og fortsætter: "Det er interessant at Europarådets rapport roser vores fængsler generelt og fremhæver Stormstrøm som forbilledligt, og at man så samtidigt politisk ønsker at afviste asylansøgere skal leve under forhold, som rådet kalder uacceptable."

Hjemlandets uvilje

Både den tidligere og den nuværende regering har forsvaret forholdene i udrejsecentrene. Senest har justitsminister Nick Hækkerup (Soc.) blandt andet udtalt, at det netop er meningen med Ellebæk at forholdene skal være så barske, så de afviste asylansøgere vælger at rejse hjem igen.

Det var også en holdning, der blev fremhævet af daværende integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V), og som også dengang blev støttet af et flertal i Folketinget.

Men erfaringen fra Vridsløselille viser et mere nuanceret billede, mener de to tidligere frivillige:

"Grunden til at deres sager trak ud, var ikke uvilje mod at rejse hjem. Det var hjemlandets uvilje mod at tage imod dem igen", siger Henrik Skude, og tilføjer:

"Et land som for eksempel Iran har jo den holdning, at man tager ikke imod borgere der en gang er flygtet fra landet. Alligevel kan mange danskere ikke forstå, at de ikke bare rejser hjem. Samtidig nægter Danmark at modtage danske statsborgere hvad enten det er børn, kvinder eller mænd, der er strandet i kurdiske lejre for forhenværende syrienskrigere. Det er da et paradoks eller dobbeltmoral.”

Vivi Nør Jacobsen betegner det som "absurd", at de afviste asylansøgere skal motiveres til at rejse hjem via elendige forhold:

"Dels kan deres oprindelsesland måske ikke finde dem i deres registre, måske vil landet ganske enkelt ikke tage dem retur, men måske er de også selv bange. At de lever kummerligt, umyndiggøres ved end ikke at måtte lave sig et måltid mad og pacificeres har jeg svært ved at se motiverer til andet end at blive apatisk, opgivende og have alt andet end motivation for noget som helst."



