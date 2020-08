Vridsløselille Fængsel solgt: Det skal fængslet nu bruges til

”Vi ser meget frem til det videre samarbejde med blandt andre Albertslund Kommune og Freja Ejendomme om byudviklingen af området, så vi kan få skabt de rette rammer for en ny og levende bydel med attraktive boliger, fællesfaciliter og indbydende by- og uderum”, fortæller projektudviklingschef i A. Enggaard, Morten Løgsted i pressemeddelelsen.

Der bliver bygget et moderne bofællesskab til aktive seniorer, og parterne håber også at kunne etablere institutioner som vuggestuer og børnehaver.

Bygger videre på områdets kvaliteter

Bydelen kommer til at bygge videre på nogle af de kvaliteter, som området i forvejen besidder, blandt andet ved at kigge på mulighederne for at transformere dele af det ikoniske byggeri.

”Sammen med A. Enggaard ser vi frem til at skabe en sammenhængende bydel med fokus på fællesskab, bæredygtighed og foreningsliv. Den kommer til at rumme boliger til alle aldre, og den skal bidrage til den omkringliggende by, så naboerne og foreningslivet i Albertslund også får glæde af området”, siger administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen i pressemeddelelsen.

Omdannelsen af Vridsløselille Fængsel bliver endnu et stort, fælles byudviklingsprojekt i rækken for A. Enggaard og PKA.

Senest har parterne skudt gang i udviklingen af en ny bydel på den gamle slagterigrund i Odense, mens samarbejdet også tæller nye bydele som Brokvarteret og Skejbyen i Aarhus samt dele af det nye godsbanekvarter i Aalborg.