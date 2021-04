"Forsamlingshuset" er et nyt format, med virtuelle debatter på Albertslund Bibliotek via Facebook.

Virtuel debat: Hvad sker der med kulturen efter genåbning?

"Her går vi live med et nyt streamingsformat her på biblioteket, Forsamlingshuset. Vi ser det som en form for public service-program, hvor vi altid har den lokale vinkel og har lokale gæster, og så en meget inkluderende debat", siger Niels Offenberg, udviklingskonsulent i Albertslund Kommune og moderator for debatten.