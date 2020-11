Fra den seneste uddeling af Virksomhedsprisen, som gik til Condi ApS i maj 2019. Skal dit firma, eller et du kender, være den næste modtager? Arkivfoto.

Virksomhedsprisen ændres: Nu også hæder for at hjælpe børn og unge

Virksomhedsprisen bredes ud til flere kriterier

Albertslund Posten - 09. november 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Virksomhedsprisen, der er navnet på en pris der en gang om året uddeles til et firma i Albertslund, bliver nu ændret.

Hidtil har prisen, der uddeles af Albertslund Kommune, hædret rummelige arbejdspladser, der har givet medarbejdere med særlige udfordringer en chance.

Sidste år gik prisen for eksempel til Condi ApS på Roskildevej, for at ansætte ledige i flexjob og praktik, og dermed give mange af de borgere, der ellers ville have haft svært ved at finde vej ud på arbejdsmarkedet, en ny chance.

At være en rummelig arbejdsplads er stadig en del af kriterierne for at vinde Virksomhedsprisen. Men der bliver nu føjet flere kriterier til.

Samarbejde med skoler Kommunen vil nu også anerkende og motivere virksomheder, der giver børn og unge indsigt i job og arbejdsmarked, gennem samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser.

At rekruttere og fastholde lokal arbejdskraft bliver også et nyt kriterium, sammen med det at give ledige, borgere med anden etnisk baggrund en chance på arbejdsmarkedet.

Indsatsen for det rummelige arbejdsmarked er stadig med. Et af kriterierne lyder, at virksomheden skal have ansat udfordrede eller sårbare unge fra Albertslund i for eksempel fritidsjob, arbejde eller praktik.

Endelig gælder også, at virksomheden skal have deltaget aktivt i Albertslunds erhversliv, for eksempel gennem netværk, samarbejde eller partnerskaber.

Mindst to kriterier En vigtig pointe er, at for at vinde prisen skal en virksomhed ikke have opfyldt alle kriterierne, men mindst to af dem.

"Det er altid en god idé at fremhæve de lokale virksomheder, der gør en ekstra indsats. Ved at indføre flere kriterier håber vi at få flere af de mange gode virksomheder frem i lyset", siger Lars Gravgaard Hansen (Kons.), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Kriteriet om at være en rummelig arbejdsplads har vist sig for "snæver" til at kunne stå alene, forklarer han.

"Vi har siddet med relativt få indstillinger, og derfor vil vi nu have flere virksomheder i spil. Vi ved, at der er mange der gør det fremragende, og Virksomhedsprisen vil lægge sig godt i forlængelse af vores erhvervs-strategi, hvor vi vil inkludere alle virksomheder, der deltager aktivt i de lokale netværk."

Præmien er et diplom og en gave, og prisen uddeles ved nytårskuren for virksomheder i starten af 2021.

Alle kan indstille egen eller andre virksomheder til prisen, når blot den har adresse i Albertslund Kommune.

Forslag kan sendes til erhverv@albertslund.dk, sammen med en begrundelse for hvorfor virksomheden skal have prisen. Man skal huske at skrive navn og telefonnummer. Fristen er 18. november.