Vinterferiens film: Den blå djævel huserer i biograferne i vinterferien

Handlingen: I Green Hills går der rygter. I skovene omkring den lille by huserer et væsen kaldet "Den Blå Djævel". Eller det kalder den lokale, skøre eneboer ham. Selv kalder han sig Sonic. Han har levet i skjul her på Jorden i årevis, levet af vores rester og lært vores menneskelige vaner at kende. Mest fra den lokale sherif, Tom Wachowski, som taler med sine donuts, når han keder sig, hans kæreste, Maddie, hvis yoga-øvelser fascinerer Sonic. Han har også lært baseball at kende. Den lille ensomme Sonic, som er i stand til at bevæge sig supersonisk hurtigt, forsøger at spille baseball med sig selv - og forårsager derved en kortslutning, som mørklægger hele den amerikanske vestkyst. Militæret beslutter at sende Dr. Robotnik i marken for at opspore og neutralisere denne fare for nationens sikkerhed. Selv søger Sonic sikkerhed fra den megalomane Robotnik hos Tom, der altid har drømt om at skifte lillebysheriffens kedsommelige liv ud med en opgave på liv og død. Han får din drøm opfyldt.