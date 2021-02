Vinterferiehygge med overraskelsespose fra biblioteket

Mange familier starter normalt vinterferien med at tage på biblioteket. Det kan man ikke i år - men hjælpen er nær: børnebiblioteket tilbyder at pakke en pose, som er skræddersyet til familien.

De tilbyder at pakke bøger som familien kan læse sammen, bøger som kan inspirere til aktiviteter, findebøger og evt et spil. Børnebibliotekarerne har desuden udviklet en vinterferiebingoplade, som kan give idéer til, hvad familien kan lave sammen i ferien - fx at læse højt for hinanden, gå en tur ud til kæmpen Thomas eller sammen drømme om sommerferie, mens man tager et varmt fodbad. Bingopladen kan også findes på hjemmesiden, og kan benyttes af alle.