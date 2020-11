Vinie Hansen 70 år: Formanden er endnu ikke blevet forpustet

"Overordnet kan man sige, at vi der bor alment, ejer vores boliger i fællesskab. Det indebærer, at vi skal mødes for at træffe beslutninger om, hvordan vi sammen får et godt liv og sammen skaber et sted, som er mere end bare et sted at bo. Ved at mødes opstår der gode naboskaber, netværk og venskaber, som er væsentlige elementer i et godt liv," sagde Vinie Hansen i et interview i august.