Villaer hærget af indbrudstyve

Politiet har en række forslag til, hvordan man gør livet svært for tyvene

Albertslund Posten - 04. august 2020 kl. 08:42 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag den 27. juli kl. 17 til torsdag den 30. juli kl. 16 opbrød tyve et vindue til to villaer på Rendagervej og undersøgte husene for værdier. Det stjålne er endnu ikke opgjort. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.

Politiet har samtidig en række gode råd til, hvordan man gør det så surt som muligt for tyvene:

• Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

• Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

• Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

• Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

• Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk

Overordnet siger politiet 1. Gør det besværligt – husets skal (låse, døre, vinduer skal kunne modstå indbrudsforsøg i 3 min.

2. Gør det risikofyldt – aftal nabohjælp! Det tyven frygter mest er mennesker, der er opmærksomme

3. Brug din sunde fornuft – ryd op og fjern f.eks. iPad fra vinduet og rod i haven med børnenes legetøj.

1. Gør det besværligt

• Brug tænd/sluk lys udendørs, tyven kan ikke lide at skabe opmærksomhed

• Lim glaslister fast og skru rammen fast med stålskruer.

• Sæt ekstra beslag på udsatte vinduer, hvor tyven kan have arbejdsro.

2. Gør det risikofyldt

• Aftal at passe på hinandens boliger i ferierne – brug www.nabohjælp.dk (feriekalender)

• Aftal at I er opmærksomme i hverdagen og reagere hvis i ser noget der stikker ud – brug www.nabohjælp.dk (advarsler).

• Hold hækken lav til vejen, så tyven ikke har arbejdsro