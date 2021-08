"De unge vil gerne blive i Albertslund, men de kan ikke få et sted at bo. Det skal vi gøre noget ved, Boliger til unge vil blive en succes, ligesom det er blevet det med de seniorboliger, der er gjort plads til i vores nye byggeri," siger borgmester Steen Christiansen, der her er på besøg i seniorboligerne Randager inden indflytningen. Arkivfoto: brie

Vil skabe 250 boliger til unge i de kommende nybyggerier

"Vi skal i dialog med bygherrerne om at gøre plads til boliger for unge, der ikke er under uddannelse", siger borgmester Steen Christiansen.

Albertslund Posten - 26. august 2021

Hvor skal de unge i Albertslund bo? Hvis de ikke er under uddannelse, har de ikke mulighed for at komme i betragtning til ungdomsboliger.

Borgmester Steen Christiansen (S) vil skabe 250 ungeboliger i de byggerier der er på vej i Albertslund.

"Jeg har fået flere henvendelser fra borgere, der gør opmærksom på, at der mangler boliger til de unge, som er over 18 år og i arbejde men ikke i uddannelse. De unge vil gerne blive i Albertslund, men de kan ikke få et sted at bo. Potentielt drejer det sig om 1300 unge, der er i den situation", siger Steen Christiansen.

"Derfor vil jeg nu foreslå, at 250 boliger målrettes de unge, i forbindelse med den byudvikling der er i gang. Vi skal i dialog med byudviklerne, så der i de kommende byggerier kan gøres plads til leje-lejligheder til de unge albertslundere".

Steen Christiansen mener, det vil blive en succes på lige fod med seniorboliger i de nye byggerier.

"Jeg er sikker på, at udviklerne også vil have interesse i at skabe gode boliger for de unge, som jo senere vil blive potentielle lejere/ejere i større boliger. I forvejen har vi oplevet interesse for at skabe ungeboliger i forbindelse med byudviklingen i Hersted Industripark. Det er nemlig tæt på den kommende letbane og derfor tæt på god transport. Så jeg er sikker på, at kommunen i dialog med udviklerne vil kunne finde en løsning", siger Steen Christiansen.