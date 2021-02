SF ønsker at få kommunale bygninger undersøgt regelmæssigt for dannelse af skimmelsvamp

Vil have tjek på skimmel i kommunale bygninger

SF foreslår, at der indføres faste rutiner for screening mod skimmelsvamp

”SF vil prøve at sikre kommunen mod fremtidige situationer, som dem vi p.t. har oplevet omkring Jægerhytten, Brillesøen og Naverland. Vi kan jo se, hvor indgribende konsekvenser tilstedeværelsen af skimmelsvamp i disse bygninger har for børn, forældre og personale”.

Det er baggrunden for, at SF Albertslund nu foreslår, at der indføres faste rutiner for tjek af skimmelsvamp i kommunale bygninger - såkaldte screeninger.

”Skimmelsvampen er og har længe været en udfordring, og konstateres i større og større omfang i kommunens bygninger, ikke bare kommunalt ejede bygninger, men også hos private borgere og i flere almene boligområder”, begrunder SF i sit forslag.

”Ofte bliver skimmelsvampen først konstateret, når nogle melder om ubehag ved at være i et rum eller en bygning - eller ved lugtgener. Det har hidtil været anset som de normale indikatorer, som man reagerede på”.

SF har derfor sendt et forslag til behandling af kommunalbestyrelsen:

Albertslund Kommune skal begynde at screene for skimmelsvamp, hver gang der skal ske ændringer på kommunale bygninger - det kan være bygningsmæssige ændringer eller ændringer af installationer.

Desuden foreslår SF, at alle kommunale bygninger i et fast interval skal screenes for tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Intervallet skal fastlægges af kommunalbestyrelsen.