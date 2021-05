Fremtiden for Vridsløse-grunden planlægges nu. En masterplan er på vej, og der skal tænkes i, hvilke institutioner m.v. der kan placeres på grunden. Arkivfoto: brie

Vil have musikskole og ny daginstitution på fængselsgrund

Albertslund kommune åbner mulighed for, at musikskolen og en ny daginstitution kan bygges på den gamle fængselsgrund - nu kaldet Vridsløse

Albertslund Posten - 28. maj 2021 kl. 06:04

Albertslund Musikskole har ført en omtumlet tilværelse, siden udflytningen fra Kongsholmcentret.

I øjeblikket holder skolen til i den gamle Sydskole, men der tænkes hele tiden i nye placeringer.

Nu vil Albertslund Kommune gerne åbne for muligheden for at flytte Musikskolen ind på Vridsløsegrunden - som grunden til det tidligere Vridsløselille Fængsel er blevet omdøbt.

Desuden vil kommunen have mulighed for at etablere en ny daginstitution på arealet.

Der er tale om to principbeslutninger, som i første omgang blev behandlet af politikerne i Miljø- og byudvalget.

Intet er endeligt besluttet omkring Egon Olsens gamle fængsel.

A. Enggaard, som ejer Vridsløse, er i gang med at planlægge fremtidige boligbebyggelser på grunden og har lavet første udkast til en masterplan for området. Hvis der skal etableres kommunale faciliteter i området, skal det indarbejdes i den videre masterplanproces.

Musikskolen skal styrkes Forvaltningen skriver i sin indstilling til sagen, at en placering af Musikskolen på Vridsløse vil give musikskolen en ny og spændende placering.

Visionen for området omkring de eksisterende fængselsbygninger er at skabe et livligt kulturmiljø for både borgere i Albertslund og interesserede udefra.

Området planlægges at indeholde bl.a. kreative værksteder og kontorfællesskaber for iværksættere, museum, galleri, cafe, gårdbutik og fælleshus.

Vridsløse vil være hjemsted for et spændende kulturmiljø, som naturligt kan give musikskolen nyt liv med mulighed for at favne endnu bredere.

Planen er at udvikle en endnu stærkere profil for musikskolen, og samtidig kan musikskolen blive et samlingspunkt for borgere og andre, der ønsker fællesskab omkring musik.

Derudover vil musikskolen søgt placeret, så det er nemt at komme til undervisning for elever og deres forældre, både via offentlig transport og med bil.

Daginstitution Politikerne vil også gerne give mulighed for at bygge en ny daginstitution på området. Det vil der blive behov for, vurderer forvaltningen.

Der er i dag et tæt samarbejde mellem musikskolen og kommunens eksisterende daginstitutioner, til stor gavn for begge parter. Det vil være muligt at samtænke musikskolen og en ny daginstitution i området for at styrke samarbejdet fremadrettet.

Forslag efter sommer Efter sommerferien vil Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til en mødesag med et konkret forslag til placering af både musikskole og daginstitution i form af et skitseoplæg med finansieringsforslag.

Det er først til den tid, der bliver taget stilling til størrelse og antal børn i daginstitutionen.

Sagen blev tiltrådt af Miljø- og byudvalget, idet Enhedslisten og Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Sagen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen på det kommende møde.