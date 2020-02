Der er en god tradition for at plante træer i Vestskoven. Her er et arkivfoto fra skovens 50 års jubilæum.

Send til din ven. X Artiklen: Vil have Vestskovens åbne arealer plantet til med træer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil have Vestskovens åbne arealer plantet til med træer

Agenda Centerets plan om en halv million flere træer bringes nu frem politisk

Albertslund Posten - 05. februar 2020 kl. 05:26 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslund skal have flere træer og mere natur. Povl Markussen fra Agenda Centeret har tidligere i Albertslund Posten luftet et initiativ, der skal sørge for en halv million flere træer i Vestskoven rundt om Albertslund. Det skal bidrage til at binde CO2 og dermed være et signal og element i forhold til klimakrisen.

Flere politiske partier synes godt om idéen.

Ø og C stiller forslag Enhedslisten og De konservative er gået sammen om at stille et forslag, der skal behandles af kommunalbestyrelsen på mødet i februar.

Efter første behandling i økonomiudvalget er to partier mere med bag indstillingen: SF og Socialdemokratiet.

Her er forslaget Hvad går det så ud på?

- Kommunalbestyrelsen skal støtte Agenda Centerets forslag.

Albertslund skal rette henvendelse til Miljø- og fødevareministeren samt til Naturstyrelsen, som Vestskoven hører under, for at opfordre til, at der plantes flere træer på udvalgte åbne områder i Vestskoven samt at der udlægges et område til uberørt skov og tages andre tiltag for at fremme biodiversiteten.

- Albertslund kommunes repræsentant i brugerrådet for Vestskoven opfordres til at rapportere løbende til Miljø- og Byudvalget samt kommunalbestyrelsen om udviklingen i sagen.

- Forvaltningen i kommunen skal undersøge muligheden for Albertslund kommunes deltagelse i projektet ved beplantning af egnede kommunale og andre arealer i kommunen samt de økonomiske rammer med henblik på vedtagelse af en plan for indsatsen.

Agenda Centeret står for det praktiske - Forvaltningen skal også undersøge, om Agenda Centret kan stå for det praktiske arbejde som selvstændig enhed og dermed plante træer uden for kommunens grænse. Det skal dog ske indenfor de rekreative områder der grænser op til Albertslund kommune, såsom Vallensbækmose området.

- Samtidig opfordres Agenda Centeret til at udarbejde en plan for initiativer ift. boligafdelinger, grundejerforeninger og private. Herunder mulighed for etablering af en indsamling til finansiering og udbredelse af indsatsen.

Tanken er også, at Agenda Centeret kan stå for et initiativ, hvor borgere kan betale for at få plantet et træ, , i lighed med det projekt der hedder ”familie træet” hvor man kan adoptere et eksisterende træ. Idén her er, at man kan betale for et træ som plantes på dertil udvalgte steder hvor området er udlagt til borger skov/areal.

Fremdriften af træplantning skal følges særskilt i det grønne regnskab, hvor der registreres hvor mange træer der er plantet og udarbejdes et skøn over lagring af CO2 samt indsatsen for øget biodiversitet.