Video og billeder: Skypumpe hærger Albertslund – tage fløj af, træer væltede, veje er lukket

En meget lokal storm ramte ved 14-tiden Albertslunds vestlige del.

Københavns Vestegnes Politi kalder det en mulig skypumpe. Det er endnu ikke bekræftet hos politiet.

Politiet skriver på Twitter:

Lige nu er vi til stede i området omkring Herstedvestervej i Albertslund, hvor der er sket skade på flere huse på grund af vejrlig. Ingen personer er kommet noget til, men lige nu er trafikken i området påvirket.

Blandt andet Egelundskolen er påvirket. Som beskrevet er ingen komme noget til, men de forældre der skal hente børn her til eftermiddag skal køre ind ved SFO’en, da den normale vej er spærret, skriver politiet.

AP erfarer, at bl.a. et træ inde på Egelundskolens område er væltet i stormen, og det har ødelagt en mur på skolen.

På Rydager er taget revet af en erhvervsbygning, og den er fløjet ud på Herstedvestervej, der er lukket.