Paw Østergaard Jensen mener, det frivillige Albertslund skal gøre noget ved tiltagende ensomhed. Arkivfoto: brie

'Vi skal vende et åbent ansigt til vore medmennesker'

Paw Østergaard Jensen vil have en civil handlingsplan mod ensomhed

Albertslund Posten - 03. februar 2020 kl. 06:33 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

handling Ensomhed er et tiltagende problem. Det gjorde Dronningen opmærksom på i sin nytårstale, og emnet har nu også bredt sig lokalt.

"Jeg har længe gået og tænkt på, hvordan vi kan tackle ensomhedsproblemet, der i høj grad også findes i Albertslund", siger Paw Østergaard Jensen, formand for social og sundhedsudvalget og medlem af Socialdemokratiet.

"Vi er tilbøjelige til at mene, at det er en opgave, det offentlige skal klare. Men Albertslund er jo kendt for at have mange mennesker, der vil gøre en positiv forskel for deres medmennesker. Derfor synes jeg, vi som civilsamfund skal gøre en indsats mod ensomhed, der i sidste ende er invaliderende for den enkelte".

"Man kan sige, at I vores samfund er der masser af tilbuds, så ensomhed bør ikke være et problem. Men vi har det med at være selvtilstrækkelige. Når vi først er blevet del af et fællesskab, er vi tilbøjelige til at vende ryggen til verden og have svært ved at tage nye ind i fællesskabet. Det kan være en madklub, en hobbyklub eller et andet fællesskab. Vi skal vende front mod verden og tage nye med, dét synes er et ansvar vi hver især har", siger Paw Østergaard Jensen.

Fællesskaber

"Iboligområderne er der jo tradition for formalisere fællesskaber og klubber. Men hvordan står det til ude i villaområderne? Ensomhed opstår typisk, når der sker forandringer i vores tilværelse. Når ægtefællen dør, ved skilsmisse, når vi skifter job, når vi flytter hjemmefra osv. Eller et ungt mennesker der starter på en ny skole eller uddannelse, eller blot fungerer dårligt med sine klassekammerater. Dét må være en af de sværeste situationer at føle sig ensom i, når man er sammen med en masse andre mennesker hver dag. Ensomhed er ikke forbeholdt bestemte aldersgrupper. Det er et problem på tværs af alder".

"I sådanne omvæltninger har vi det med at trække os ind i os selv. Nogle klarer de svære overgange i livet ved at begynde at drikke rødvin, andre løber marathon! Der må kunne gøres noget ved den ufrivillige ensomhed, og i vores lokalsamfund har vi masser af frivillige ressourcer til at handle", mener Paw Østergaard Jensen.

Sammen med fire råd

Paw Østergaard Jensen har sammen med de fire råd i Albertslund, Udsatterådet, Sundhedsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet planer om at skabe en civil ensomhedsplan i Albertslund.

"I første omgang skal der inviteres til et inspirationsmøde, hvor Jan Sjursen bliver oplægsholder. Han har været formand for Det Nationale Råd for Socialt udsatte og vil komme med input på mødet. Vores håb er så, at der kan nedsættes en aktionsgruppe, der skal arbejde med konkrete tiltag til bekæmpelse af ensomhed på tværs af alder. Mødet bliver en gang i løbet af det sene forår ", siger Paw Østergaard Jensen.

Det vil naturligvis blive omtalt i AP.