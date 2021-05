Se billedserie Borgmester Steen Christiansen sammen med idrætsdirektør Ole Lindholt og trafikplanlægger Anders Keldorff. De står, hvor det nye busstoppested skal placeres. Foto: brie

Vi har sukket efter det: Snart kører der bus til det nye stadion-område

Byggeriet af den nye hal på Albertslund Stadion skrider planmæssigt frem, og allerede inden åbningen i august kan man glæde sig til at få busbetjening på stadion.

I mange år har brugere af Albertslund Stadion og Badesøen sukket efter at få en bus til området. Det samme har mange albertslundere med bopæl ud til Herstedvestervej og Agrene.

Nu er bussen godt på vej. 27. juni vil linje 141 køre ad den nye rute for første gang.

"Det har været helt naturligt for os at få busbetjening af stadion og Herstedvestervej", siger borgmester Steen Christiansen, der torsdag var sammen med forvaltningens folk ude for at se byggeriet af den 3. stadionhal og udviklingen af området.

"Der vil blive stort behov for at kunne transportere sig til stadion, når den nye hal kommer. Hallen vil være i brug i dag- og aftentimerne. Desuden sker der en stor byudvikling af kommunen, som betyder endnu større pres på idrætsfaciliteterne. Om ikke så længe flytter de første seniorer ind i de nye boliger på Hjørnegrunden og på Randager. For dem vil det være naturligt at have en busforbindelse tæt på. Bussen til stadion vil køre ad Herstedvestervej og dermed dække det behov".

"Når bussen skal holde på stadion, skal der indrettes busstoppested. Vi benytter lejligheden til at give hele parkeringsområdet et løft - det gælder både for biler og for cykler", siger Steen Christiansen.

Bedre trafiksikkerhed Der er altså tale om en større byudvikling i området. Herstedvestervej indgår også her. Vejen er blevet saneret, fartgrænsen sat ned, der er ny asfalt på den nordlige del, og snart kommer også på den sydlige del.

"Vi har arbejdet med at øge trafiksikkerheden på Herstedvestervej", fortæller trafikplanlægger Anders Keldorff, Albertslund Kommune.

"Ikke mindst det farlige kryds ved Egelundsvejs udmunding i Herstedvestervej i den sydlige del har vi taget fat på. Her er monteret lyssignaler, og i løbet af denne måned tages de gule hætter af standerne, så signalet kan begynde at virke. Signalet kan ikke aktiveres før der er den korrekte opstregning.", siger Anders Keldorff.

"Endelig har vi forbedret oversigtsforholdene fra Agrene, så bilerne nemmere kan få et overblik over den cykelsti, de skal passere".

Anders Keldorff fortæller, at det sidste element af vejens opgradering bliver en 'forgrønnelse'. Der er sået græs i disse sideheller, grunden til at der sås græs her er at sikre gode oversigtsforhold. I forsætningerne langs Herstedvestervej vil der blive sået og plantet grønt, der er i trit med kommunens naturplan og ønske om en mere biodivers kommune.

P-området ændres At få den nye bus til at køre ind på stadion kræver også planlægning.

"Vi har været ude at køre en tur i en bus, for at få klarhed over, hvad det er for elementer, der skal rettes ind", forklarer Anders Keldorff.

"Der skal naturligvis indrettes et permanent busstoppested ved stadion. Men det vil indgå som en del af den samlede opjustering af området, så vi må i starten nøjes med et midlertidigt busstop. Når Badesøen lukker, er vi klar til at gå i gang med arbejdet. Der skal også en form for trafikdæmpende foranstaltninger på Skallerne ind til stadion. De indsnævringer der er i dag, vil ikke fungere for en bus. De hastighedsdæmpende foranstaltninger der var placeret på Skallerne blev taget ned, for at der kunne ske arbejdskørsel til den nye hal. De nye hastighedsdæmpende foranstaltninger skal sikre at hastigheden på Skallerne fortsat er lav og sikre fremkommelighed for den kommende bus", siger Anders Keldorff.

Badesøens åbning

Den griber idrætsdirektør Ole Lindholt:

"Vi er klart til at åbne Badesøen 22. maj, og vi ved, at der på varme sommerdage er rigtigt tæt af mennesker her. I forvejen har vores folk til opgave at sørge for at se coronapas og id, når gæsterne skal lukkes ind til Badesøen. Så naturligvis il de også sørge for, at der ikke holder biler i vejen for bussen, når den kommer. Vi glæder os til at få en bus hertil. Det har vi sukket efter altid. Badesøen tiltrækker jo folk fra hele hovedstadsområdet, og for mange er det naturligt at komme hertil med tog. Nu har de mulighed for at komme direkte hertil med bussen. Tidligere har vi set badegæster vandrende på vejene for at komme herop, fordi det var eneste mulighed. Det bliver et kæmpe clou at få bussen hertil, og vi ser frem til at få moderniseret hele området. Ikke mindst de gamle, slidte cykelstativer trænger til udskiftning, og forholdene for el-biler håber vi også kan blive tilgodeset", siger Ole Lindholt.

Og mens vi taler om el: I starten vil linje 141 køre to gange i timen til stadion med konventionelle dieselbusser. Fra december bliver busserne udskiftet til eldrevne busser. Det gælder både rute 141 og rute 149.