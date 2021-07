Vi har brugt mere vand - men er stadig bedst til at spare

"Vi har fået forbrugstallene for vand i 2020 fra HOFOR, og det er altid spændende, for ligger vi i Albertslund fortsat på førstepladsen, når det gælder lavt vandforbrug?", spørger Signe Landon fra Verdensmål Centeret, og svarer selv, "ja det gør vi - heldigvis".

"Det er dog ikke nogen overraskelse, at vandforbruget er steget", fortsætter Signe Landon. "Det er en helt naturlig konsekvens af, at folk i Corona-nedlukningen har været mere hjemme, og derfor også har brugt mere vand derhjemme. Det viser sig da også, når man kigger på vandforbruget i virksomheder og offentlige institutioner, at der er vandforbruget faldet under Coronaen. Så selvom vandforbruget er steget hjemme i privaten, stor ros herfra. Albertslunderne er bare bedst, når det kommer til lavt vandforbrug".

Sammenligner man Albertslund med de syv andre kommuner i HOFOR, ligger Albertslunds forbrug 9 liter lavere end gennemsnittet. Det svarer meget godt til tidligere år, for forbruget i de andre kommuner er nemlig også gået op under Coronaen.

"Jeg har regnet lidt på tallene. I forhold til gennemsnittet har vi i Albertslund til sammen sparet 90 millioner liter vand i 2020. I kroner og øre bliver det til en samlet besparelse på 5,6 millioner, som vi har sluppet for at skulle have op af lommen. Omregnet per person er det lidt over 200 kr. per næse. Det kan vi godt være stolte af ", slutter Signe Landon.