Oliver og Cæcilie kunne løfte trofæet som vindere af Next Cup, mens Vanilla og Hjalti måtte deltage virtuelt i fremlæggelsen for dommerpanelet i finalen i Company Pramme, som foregik på Frederiksberg.

Vestskoven Gymnasium bedst til innovation og iværksætteri

900 elever fra Next gymnasierne, hhx- og htx i Storkøbenhavn var i konkurrence om at udvikle den bedste idé i iværksætterkonkurrencen Company Programme med Fonden for Entreprenørskab i hovedrollen sammen med Next. Eleverne havde i undervisningen arbejdet i fagene teknologi og engelsk på htx og afsætning, innnovation og virksomhedsøkonomi på. Forudsætningen for ideen var at den skulle være bæredygtigt.