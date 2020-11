Se billedserie Torsdag blev det at gå med mundbind også en del af det at gå i gymnasiet. Foto: NEXT

Vestskoven Gymnasium: "Vi hjælper hinanden med at huske mundbindet"

Sidste uge blev mundbind en del af skoledagen for eleverne på NEXT Vestskoven Gymnasium

Det var ikke bare tasken og computeren, som eleverne skulle huske, da de torsdag tog mod NEXT Vestskoven Gymnasium.

Mundbind er nu også en del af at gå i skole. Det er kendsgerningen, efter der er kommet flere restriktioner for at dæmme op for coronasmitte.

Torsdag morgen stod både rektor og andre af gymnasiets medarbejdere derfor klar til at minde eleverne om det nye krav, hvis der nu var en enkelt, der skulle have glemt det.

"Vi har forberedt os grundigt til dagen med skiltning, indkøb af mundbind og information til eleverne, og indtil videre har alle taget rigtig pænt mod ændringen", siger rektor Trine Nellemann Ladekarl og fortæller videre:

"På mange måder er det ikke den store forandring. Jeg lægger i forvejen vægt på at starte dagen med sige godmorgen til eleverne, når de møder ind, og fra i dag supplerer vi håndsprit med mundbind og øver os i at smile med øjnene. Vi hjælper hinanden med at huske på mundbindet her i opstartsfasen, og vi deler selvfølgelig mundbind ud til dem, som er så uheldige at være kommet afsted uden".

Mundbind er lig med undervisning Kravet om mundbind gælder, når eleverne bevæger sig rundt på gymnasiets indendørs fællesarealer. Det vil sige, når de møder ind om morgenen og går til undervisning, i frikvartererne, og når de efter sidste time søger mod udgangen. I selve undervisningen er der ikke krav om mundbind, ligesom det er muligt for eleverne at lave fx gruppearbejde i de indendørs fællesarealer, uden at de skal have mundbind på - så længe de sidder ned.

Indtil videre er det gået rigtig fint for eleverne med at huske at få et mundbind med i skole, og generelt er der forståelse for, at det er sådan det er, når covid-19 er en del af hverdagen.

Brillerne dugger "Jeg har det fint nok med, at vi skal have mundbind på, når vi går rundt på gymnasiet. Det betyder jo, at vi kan få undervisning. Det eneste irriterende er, at mine briller dugger, når jeg ånder og snakker med mundbind - men sådan er det for alle med briller", fortæller 2. g-elev Samara Ikram.

Mundbindskravet gælder også for skolens medarbejdere, og derudover skal undervisere, som underviser tre klasser/hold eller mere bære enten mundbind eller visir i undervisningen.

Derudover skal alle elever og medarbejdere naturligvis stadig vaske eller spritte hænder samt sørge for at holde god afstand til hinanden.