Verdensmålsrådet består af en gruppe elever fra forskellige uddannelser og årgange.

Verdensmål rykker ind på gymnasiet

Nu kan Vestskoven Gymnasium kalde sig UNESCO Verdensmålsskole

Albertslund Posten - 28. marts 2021

På Vestskoven Gymnasium har FN's 17 verdensmål længe været en del af dagsordenen. Både i undervisningen og i kulturen på gymnasiet.

Men nu rykker verdensmålene i endnu højere grad ind i dagligdagen for både elever og lærere. NEXT Uddannelse København, som Vestskoven Gymnasium er en del af, er netop blevet UNESCO Verdensmålsskole og har dermed forpligtet sig til at arbejde målrettet med at blive så bæredygtig som muligt.

Det gælder også gymnasiet i Albertslund.

"På Vestskoven Gymnasium er respekten for hinanden helt grundlæggende, og det bæredygtige fokus står fortsat øverst på dagsordenen både i de faglige og sociale aktiviteter på skolen", siger Louise Balsløv, der er underviser og samtidig er verdensmålskoordinator på gymnasiet og dermed fungerer som tovholder på de mange bæredygtige initiativer.

"Noget af det vigtigste for os fremadrettet er at gøre bæredygtighed til en del af elevernes hverdag og bevidsthed, så de med tiden selvstændigt tænker i bæredygtige løsninger. Derfor danner FN's 17 verdensmål blandt andet grundlag for de tværfaglige temauger vi har på de forskellige uddannelser."

Verdensmålsråd På Vestskoven Gymnasium er der nu også etableret et verdensmålsråd. Rådet består af en gruppe elever fra forskellige uddannelser og årgange, som fremadrettet skal arbejde på konkrete initiativer og begivenheder på skolen der sætter fokus på bæredygtighed.

"Det glæder vi os rigtig meget til at få endnu mere gang i, når vi genåbner fysisk", siger Louise Balsløv.

Hun fortæller videre, at planen fremadrettet er at verdensmålene også skal være fysisk til stede på gymnasiet. For eksempel som skiftende udstillinger på skolen, der sætter fokus på bestemte verdensmål, fælles affaldsindsamlinger samt byttemarkeder med genbrugstøj.

Ifølge rektor Trine Ladekarl Nellemann giver det god mening at have fokus på verdensmålene.

"De unge i dag brænder for positive forandringer. Derfor er det oplagt, at vi som gymnasium danner ramme om en bæredygtig hverdag, og at vi kan være med til at ruste eleverne til at kunne gå forrest med bæredygtige løsninger i fremtiden", siger hun.

Flere steder hos NEXT NEXT har seks gymnasier og 40 erhvervsuddannelser fordelt på 12 adresser i Storkøbenhavn, og alle steder er der allerede nu flere bæredygtigheds-tiltag i fuld gang i bestræbelserne på at blive en bæredygtig uddannelsesinstitution. Det gælder både i den konkrete undervisning, men også i forhold til bygninger, medarbejdertrivsel og generel ressourceforbrug.

"Vi har hvert år 35.000 mennesker gennem vores uddannelser, og kan vi klæde dem på til at blive fremtidens forandringsagenter, når det handler om en bæredygtig dagsorden, så skal vi selvfølgelig gøre det", siger NEXTs administrerende direktør, Ole Heinager.

FNs verdensmål blev vedtaget i september 2015 og forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs samt mere bæredygtig økonomisk vækst.

UNESCO er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter en uddannelsesinstitution sig blandt andet til at udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene.

