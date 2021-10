For nylig afholdt Verdensmål Centeret le-slåning i Biotopia

Verdensmål Centeret holder vildt jubilæum

Fylder 25 år og planter vilde roser på dagen

Albertslund Posten - 19. oktober 2021 kl. 06:16 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Midt under coronaen fyldte Agenda Centeret 25 år og tog samtidig navneforandring til Verdensmål Center. Det kom der imidlertid ikke megen festivitas ud af, for alt var lukket ned, men nu skal det være. Tirsdag den 26. oktober inviterer Centeret til jubilæum - dog ikke til et traditionelt et af slagsen.

"Vi fik aldrig markeret vores 25 års jubilæum pga. coronaen, men nu tager vi revanche, dog ikke med champagne, pindemadder og taler, men med noget helt vildt. Vi planter nemlig 25 vildroser i Biotopia. Dem vil byen kunne have glæde af i mange år, og det er mere i Centerets ånd, end en traditionel reception", fortælle Povl Markussen fra Verdensmål Centeret.

"Vi er jo så glade for Biotopia i Birkelundparken, hvor vi sammen med mange andre gode kræfter, skaber mere natur, og vi vil gerne benytte vores fødselsdag til at lave en ny biotop og dermed endnu en fortælling om, hvordan man kan skabe nye levestedet for insekterne og gøre naturen i byen mere robust. I forvejen har vi i Biotopia insekthoteller, kvashegn, oplevelsessti, blomsterbed, rådnebur, frugttræer og meget andet, og nu får vi så også en lund med gamle vilde roser, som insekterne kommer til at elske".

Alle er velkomne til at være med, oplyser Verdensmål Centeret, ikke nødvendigvis til at hjælpe med at plante, men til at komme forbi, hilse på og få en snak om Verdensmål Centeret og en rundvisning i Biotopia. Det foregår tirsdag den 26.oktober mellem kl. 15 og 17.30 i Birkelundparken. Der vil være lidt traktement, men altså, stik ikke næsen op efter pindemadder og champagne.