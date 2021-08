Lad ligusterhækken blomstre af inden du klipper den, lyder opfordringen fra Verdensmål Centeret. Foto: Verdensmål Centeret

Verdensmål Centeret: Alle taler om biodiversitet - gør noget ved det

En række gode råd fra Albertslund Verdensmål Center til at få mere biodiversitet i sin have

Albertslund Posten - 09. august 2021

"Alle taler om biodiversitet. Om blomsterenge, vilde bier, uklippet græs og mere natur. Det er også nødvendigt, for naturen er presset, og alle der ejer et stykke jord, må overveje om det kan gøres lidt bedre. Om naturen kan få lidt mere plads, og få lov til at udvikle sig lidt mere på egne præmisser", siger Pernille Vesterløkke, biolog i Verdensmål Centeret, der gerne vil opfordre til, at man i løbet af ferien prøver at gentænke sin have, mens man alligevel er ude i den for at nyde den. Hun kommer derfor med disse råd:

1. Klip hækken senere Vent med at klippe ligusterhækken til den er afblomstret, og bøgehækken, til du er sikker på, der ikke er fuglereder med unger. Så skaber du bedre forhold for bierne og havens fugle.

2. Plant varieret Skab stor variation af planter i haven. Forskellige planter giver nektar og pollen til forskellige insekter. Jo mere af året der er blomstring, jo bedre. Så sørg for at have blomstrende stauder gennem hele sæsonen fra tidlig forår til tidlig efterår. Så er der mad til insekterne i hele deres aktive periode.

3. Sæt vand til insekterne Sæt en flad skål med vand med en mursten eller lecakugler. Herfra kan insekterne drikke vand uden at drukne eller få våde vinger. Tør også tøj udendørs - insekterne kan drikke vandet fra stoffet uden at risikere druknedøden. Både fugle og insekter har brug for vand og et fuglebad kan gøre underværker, særligt hvis du lægger en mursten eller en anden fugtsugende sten i til insekterne.

4. Brug ikke gift og kunstgødning - selvfølgelig! Gift dræber ikke bare skadedyr, men også nyttedyr, så den naturlige balance i haven bliver ødelagt. Kunstgødning er let opløselig, og det planterne ikke bruger, siver ned og forurener. Brug i stedet haveaffald og kompost, fordi næringsstofferne frigives langsomt, og fordi det er mad ikke mindst til regnormene, der gør jorden porøs og god.

5. Behold haveaffaldet Behold mest mulig haveaffald i haven. Brug det til jorddække og kompost, der skaber et godt regnormeliv i jorden. Den lette måde at lave kompost på er, at samle nogle smågrene og komme dødt plantemateriale ovenpå. Både noget frisk og noget tørt. Komposten kan bruges under buske og i køkkenhaven. Brug gerne en grov kompost så plantenærings- stofferne frigives langsomt.

6. Hold jorden dækket Dæk jorden så meget som muligt for at beskytte den mod regn, frost og udtørring. Mellem buske og træer kan der være bunddækkeplanter som skovjordbær, anemoner, storkenæb. Mellem grønsags- rækkerne kan der være enårige planter som honningurt, jordkløver og blodkløver - eller kompost, som ikke er helt omsat. Du kan også plante så tæt, at der ikke er synlig bar jord. Jorddække giver er god beskyttelse af jorden og planternes rødder. De visne blade og kompost er mad for regnorme og andet småkravl i jorden.

7. Grav ikke jorden En have skal kun graves, hvis den er helt gal med rodukrudt. Så graver man for at fjerne ukrudtet. Ellers er det bedste at bruge en håndkultivator og kun kultivere i overfladen. Lad regnormene lave det hårde arbejde. De kommer dybere ned end en spade og gør det bedre. Sørg derfor for, at der er mad til ormene. Giv dem planterester og en god grov kompost.