Venstre har valgt ny kandidat

Venstres medlemmer i Taastrup kredsen (Alb/HTK) har valgt ny folketingskandidat.

Lennart Hartmann Nielsen (på 57 år) blev enstemigt valgt på Venstres opstillingsmøde på Birkelundgaard i Albertslund.

Lennart Hartmann Nielsen er mangeårigt medlem af byrådet i Ishøj.

Han genopstiller ikke ved byrådsvalget næste år.

Så Venstre i Taastrup kredsen har atter valgt en person med rødder på Vestegnen.

"Venstre i Taastrup kredsen glæder sig til det kommende samarbejde med Lennart", lyder meldingen i en udtalelse fra Venstre i Taastrup kredsen. "Sammen med de to Venstre partiforeninger i kredsen, vil der blive sat gang i et spændende arbejde med at udnytte synergien mellem Venstres arbejde med forberedelsen til KV2021 samt den kommende indsats for, at være klar til et kommende folketingsvalg. Venstre og Lennart vil sammen arbejde for, at Vestegnen får en stemme på Borgen".