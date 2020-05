Vej mellem Risby og Ledøje ændres - farten sættes ned

Da Ledøjevej står for at skulle have nyt slidlag i forbindelse med asfaltarbejder her i 2020, har forvaltningen anbefalet politikerne at anlægge Ledøjevej som en 2-minus 1-vej. Det sker blandt andet med udgangspunkt i det man betragter som gode erfaringer fra Østbakkevej.