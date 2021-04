Hvem stemte mest og mindst ved kommunalvalget i 2017? AP er dykket ned i tallene. Arkivfoto: brie.

Valget i 2017: Ældre stemte mere end unge, kvinder mere end mænd

Ved det sidste kommunalvalg kneb det især med at få de 22-29-årige, mændene og borgere af anden etnisk herkomst til stemmeboksen, viser rapport

Albertslund Posten - 09. april 2021 kl. 06:01 Af Finn Due Larsen

Er du kvinde, mellem 70-79 år, har en lang videregående uddannelse og er dansk af oprindelse?

Eller er du mand, mellem 22-29 år, har grundskolen som uddannelse og er du af anden etnisk herkomst end dansk?

Hvis du tilhører den første gruppe, er du sandsynligvis en af dem der var at finde foran stemmeurnerne til kommunalvalget i Albertslund i 2017.

Hvis du derimod tilhører den anden gruppe, er det til gengæld mere sandsynligt, at du valgte at blive hjemme.

Sådan kan man - selvfølgelig lidt generelt og "firkantet" sat op - konkludere ud fra en rapport som er blevet udarbejdet af valgforsker Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Den viser konklusioner for valgdeltagelsen til kommunal- og regionsrådsvalget, både generelt på landsplan og spredt ud på de enkelte kommuner.

På baggrund af at en enig kommunalbestyrelse, som tidligere omtalt, har besluttet at der skal sættes et arbejde i gang med at øge valgdeltagelsen til valget den 16. november i år, er AP dykket ned i tallene for Albertslund.

Højere end i 2013 Tallene er delt op på flere parametre, blandt andet aldersgrupper, køn, uddannelsesmæssig baggrund og etnisk oprindelse.

I alt var valgdeltagelsen på 66 procent i Albertslund, og det var en stigning i forhold til kommunalvalget i 2013, der var på 61 procent. Men det er stadig et godt stykke fra folketingsvalget i 2019, hvor 83 procent stemte.

For 2017 kan man se, at de ældre stemte mere end de unge. For aldersgruppen 22-29 var det kun 42,5 procent der valgte at sætte kryds. Mens det var 81,6 procent for de 70-79-årige.

Kvinderne var lidt bedre med end mændene - 68,4 procent mod 64 procent.

For borgere med grundskole som uddannelse var stemmeprocenten på 56,5, mens den for dem med lange, videregående uddannelser var 82,1.

For modtagere af sociale ydelser var det i gruppen med uddannelseshjælp 37,2 procent der stemte, mens det for efterlønnere og pensionister var 79,6 procent. For indvandrere generelt var stemmeprocenten 46,4, for det der kaldes "efterkommere" var den 41,6 procent. Borgere fra ikke-vestlige lande var steget lidt fra 2013 til 2017, til 47,3 procent.

"A- og B-hold" Tallene for Albertslund ligner meget tendensen på landsplan, med de samme grupper der stemmer mest og mindst.

"Samlet set betyder det, at vælgerne grupperer sig i et demokratisk A- og B-hold. A-holdet domineres af kvinder, højtuddannede, vælgere i arbejde og vælgere med dansk statsborgerskab mellem 60 og 79 år. A-holdets valgdeltagelse er over 90 procent", skriver Kasper Møller Hansen i rapporten, og fortsætter:

"Det demokratiske B-hold domineres af mænd, lavtuddannede, vælgere på overførselsindkomst med ikke-dansk baggrund. Her kan valgdeltagelsen komme helt ned under 10 procent. Udfordringen er klar: Vi har en stor gruppe vælgere, som har valgt demokratiet helt fra."

Hvad er løsningen? Som tidligere omtalt var der på det sidste møde i kommunalbestyrelsen flere bud på hvad der skal til for at højne deltagelsen til valget 16. november i år. Et forslag om at søge om en valgbus til brevstemmer blev vedtaget, da blandt andre Enhedslisten og SF mente, at det var nødvendigt at gøre det nemmere at deltage ved valget.

Mens det fra de Konservative lød, at det ikke nødvendigvis er løsningen at gøre valgdeltagelsen nemmere. Men derimod at gøre det mere socialt, ved at gøre det til en begivenhed at gå ud at sætte kryds.

Hvad mener du der skal til for at få valgdeltagelsen op til kommunalvalget 16. november? Send dit bud til redaktionen på albertslundposten.red@sn.dk, eller skriv det som kommentar på vores Facebook-side, i tråden under denne artikel.