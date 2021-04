Nogle er, som her ved et vælgermøde på Albertslund Bibliotek i 2017, meget engagerede i kommunalvalget. Andre kniber det mere med. Arkivfoto: fdue.

Valgdeltagelse: Stem digitalt, tag os seriøst, se tilbage...

Læserne har mange forslag til hvordan man får flere ud at stemme til kommunalvalget i november

Albertslund Posten - 20. april 2021 kl. 06:26 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvordan får man flere ud at stemme til kommunal- og regionsvalget?

Det er det man kalder et godt spørgsmål, og det vil AP forsøge at finde nogle svar på frem til valget den 16. november i år.

Som tidligere omtalt viste en undersøgelse af valget i 2017, at stemmeprocenten var på 66, og at det især kneb med at få de 22-29-årige, mændene og borgere af anden etnisk herkomst hen til stemmeboksene.

På avisens Facebook-side har vi efterlyst læsernes bud på hvad der kan få flere til at stemme ved valget. Det er der kommet mange interessante bud på.

Del viden og erfaringer Det handler om at se tilbage og lytte til erfaringens røst, mener Betty Margrethe Christensen:

"Jeg tror det handler om, at de ældre kvinder kan huske tiden før velfærd og ligestilling - som den nu er i dag, og gerne vil gøre deres til at den tid ikke kommer igen. For de unge er velfærdssamfundet noget, der 'altid' har været der og ikke noget, man tvivler på", skriver hun, og fortsætter:

"Mændene mærkede også tiden dengang, men ikke på samme måde som kvinderne. Det er vigtigt at se tilbage - ellers kan man ikke se frem, og her har vi alle et ansvar for at dele viden og erfaringer, uden at vi dermed bliver bedrevidende og nedladende".

Digitalt kryds? Michael Melchert foreslår at indføre digital stemmeafgivning, via NemID:

"Det er suverænt det bedste værktøj til at øge valgdeltagelsen mest", skriver han.

Men det er Claus Hougaard Bojer Agerskov dog ikke enig i:

"Der er åbenlyst for stor mulighed for svindel med stemmer i stort omfang, hvis det gøres digitalt - samt mindre gennemskuelighed for den enkelte borger", mener han.

Det har udløst en længere tråd mellem de to om sikkerheden i systemet. Hvor de ikke blev enige.

Gør det enkelt Løsningen ligger hos politikerne selv, mener Erdogan Mert:

"Som tidligere Albertslund-borger mener jeg at det handler om at gøre et valggrundlag af et partiprogram så enkelt og gennemskueligt som muligt for borgerne."

Han mener, at "valggrundlagene fra etablerede politiske partier og deres kandidater ikke er synligt og forståeligt nok for den enkelte borger."

Charlotte Scheel mener at problemet skal løses i kommunent:

"Man kunne gøre noget for at ændre systemet og kulturen i forvaltningen, så klager og underretninger fra borgere og pårørende blev taget seriøst. Retssikkerheden for de ældre og deres pårørende skal være bedre", skriver hun.

Lysette Kofoed mener mændene skal mere "ind i kampen":

"Uden jeg på nogen måde skal skære nogen over en kam, så virker det som om yngre mænd - bare for at sammenligne med det modsatte at ældre kvinder - er mere egoistiske og kun brokker sig over hvad de er utilfredse med, fremfor at deltage for at forsøge at ændre det de mener ikke virker."

Hvad mener du der skal til for at få valgdeltagelsen op? Skriv dine forslag til os på albertslundposten.red@sn.dk, skriv Valgdeltagelse i emnefeltet.