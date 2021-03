Valg: S har har placeret kandidaterne på listen

Hvem der stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget 16. november, er som tidligere omtalt blevet afgjort.

16 navne skulle placeres, og hvad der næppe var den store overraskelse, var, at borgmester Steen Christiansen blev genvalgt som spidskandidat.

Nummer to på listen blev Marianne Burchall, der er formand for Børne- og Skoleudvalget, mens Paw Østergaard Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, blev nummer tre.