Der bliver skærpet kamp om de borgerlige stemmer i Albertslund til valget 16. november. Foto: Per Jensen

Valg: Nye Borgerlige stiller op i Albertslund

Partiet vil forsøge sig i flere kommuner på vestegnen

Albertslund Posten - 05. februar 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Kampen om de borgerlige stemmer i Albertslund bliver skærpet, når der 16. november er kommunal- og regionsrådsvalg.

For der vil være et parti med på stemmesedlen, der er ny i den lokalpolitiske valgkamp.

Nemlig Nye Borgerlige, der som bekendt kom i Folketinget ved valget i 2019.

Men nu satser partiet på også at få plads i flere byråd landet over, og her er Albertslund iblandt.

Det bekræfter Marie-Louise Nielsen, formand for Nye Borgerlige Vestegnen.

I kredsen, der omfatter fem kommuner på vestegnen - Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk - vil man i mindst tre af dem opleve Nye Borgerlige på stemmesedlen, forklarer hun:

"Det er Albertslund, Brøndby og Vallensbæk. Men jeg tror også vi får Høje-Taastrup med."

Partiet har endnu ikke holdt opstillingsmøde, så det er ikke afgjort hvem der stiller op.

"Men vi satser på at holde en generalforsamling i starten af april", siger Marie-Louise Nielsen.

LA er også med Som nævnt betyder det, at konkurrencen om de borgerlige stemmer i Albertslund bliver udvidet. I forvejen har Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti plads i kommunalbestyrelsen, og Liberal Alliance, der tidligere uden held har forsøgt at blive valgt ind, oplyser, at partiet også er med i årets kommunale valgkamp.

Selv om det på forhånd kan ligne en hård kamp i en kommune, der har haft tradition for at sammensætte et rødt flertal i kommunalbestyrelsen, er Marie-Louise Nielsen ikke i tvivl om, at Nye Borgerlige har gode chancer i Albertslund.

"Vi har nogle mærkesager, som vi synes det er vigtigt for byen at få fokus på", siger hun og nævner blandt andet indvandring og kriminalitet, bedre dagtilbud og bevarelse af Vestskoven.

"På nogle punkter er vi jo meget enige med SF", siger hun.