Vær med til verdens største affalds-indsamling

World Cleanup Day er et verdensomspændende initiativ, hvor borgere samler affald i naturen i deres lokalområde. På den lokale genbrugsstation vil det være muligt at låne gribetænger og affaldssække, og personalet på genbrugsstationerne hjælper med vejledning.

"Vi håber på stor opbakning på denne dag, hvor vi sammen med borgere i hele vores opland med 19 kommuner kan gøre en stor forskel for miljøet og gøre vores del af verden til et bedre og renere sted at opholde sig for både mennesker og dyr," siger kommunikationschef Per-Henrik Goosmann fra Vestforbrænding.