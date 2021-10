Se billedserie Sundhedsrådet mødes i Sundhedshuset. Her er det Lasse Wilson Crüger, Paw Østergaard Jensen, Birgit Hauer og Britta Schneider Jørgensen

Vær med til at påvirke sundheden i Albertslund

Sundhedsrådet søger nye medlemmer til borgerinddragelse og aktivisme.

23. oktober 2021

Snart er der kommunalvalg. 16. november skal en ny kommunalbestyrelse vælges. Men samtidig skal der også findes nye personer til Sundhedsrådet i Albertslund - som så fungerer de næste fire år.

Sundhedsrådet er et af de råd i Albertslund, hvor borgere har mulighed for at påvirke det, som sker i kommunen.

"Vi skriver høringssvar om sundhedspolitik og besparelser", fortæller Birgit Hauer, formand for Sundhedsrådet, "og vi har støttet initiativer med hjertestartere, spurgt til problemer med ensomhed og informeret om idrætstilbud for personer med handicap."

Sundhedsrådet skal se på sundhed ud fra en meget bred forståelse og ud fra alle de forskellige behov, der er i en kommune som Albertslund.

Derfor er rådet sammensat, så der er erfaringer fra f.eks. idræt, skolebestyrelser, lejeboliger, ejerboliger, patientforeninger, handicapråd og ældreråd.

Fra kommunalbestyrelsen deltager Paw Østergaard Jensen, formand for social og sundhedsudvalget.

Skal ikke være ekspert "Man skal ikke være ekspert i sundhed for at blive medlem af Sundhedsrådet", siger Birgit Hauer. "Det spændende er, at vi har brugt vores forskellige erfaringer til at se på, hvad man kan gøre for bedre sundhed. Vi har også sat kritisk lys på kommunens indsats for sundheden, og skolechef, pårørenderådgiver og andre fra forvaltningen har givet os gode oplæg om hver deres ansvarsområder".

Lytter til debatten "Noget af det, som jeg synes, er stærkt i sundhedsrådet, er blandingen af handling og at forholde sig til den politik, kommunalbestyrelsen gennemfører", siger Paw Østergaard Jensen. "Vi har f.eks. i perioden været optaget af få gjort afstanden til en hjertestarter kortere. Men også brugt ganske meget tid på at snakke om den vedtagne sundhedspolitik. Jeg er jo medlem af kommunalbestyrelsen og formand for social- og sundhedsudvalget, så jeg skriver ikke høringssvarene. Men jeg lytter til debatten i rådet og må sige, det som regel er gode og kloge høringssvar, der skrives. Det er f.eks. til budgetterne, nye politikker, og da strategi for sundhedshuset skulle vedtages. Fra udvalget ved jeg, at alle disse høringssvar læses med stor interesse."

"I de 12 år jeg har været formand for Sundhedsrådet, har vi sat mange spændende ting i gang. Vi har arrangeret madskole og børneteater om sund mad, vi har delt smagsprøver ud på sunde retter, og hvis ikke corona var kommet i vejen, havde vi i år været med i en konference om ensomhed. I den mere alvorlige ende var vi i 2016 med til at forhindre, at der blev lagt højspændingskabler alt for tæt på boligområder og børneinstitutioner."

Fra både Paw og Birgit lyder der en kraftig opfordring til at melde sig som medlem af Sundhedsrådet.

Få mere at vide ved at skrive til birgit.hauer.2600@gmail.com