Albertslund skal være vildere, og albertslunderne inviteres til at være med. Arkivfoto: Albertslund Kommune

Vær med til at gøre Albertslund vildere med vilje

Albertslunderne inviteres til at være med, hvis de har omdannet deres have eller et areal i et boligområde

Albertslund Posten - 22. april 2021 kl. 07:00 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Vær med til at gøre Albertslund vildere. Sådan lyder opfordringen fra Albertslund Kommune, der som en af de første kommuner har meldt sig til Miljøstyrelsens konkurrence om at blive "Danmarks vildeste kommune".

Albertslund vil gøre en indsats for naturen, der verden over er presset på grund af menneskelig aktivitet. Samtidig ønsker er målet at give borgere i alle aldre flere blomster, insekter og fugle at se på. Det gør det både mere spændende og lærerigt at gå ture rundt omkring i kommunen.

Vilde med vilje "Vi er vilde med vilje i Albertslund", siger borgmester Steen Christiansen. "Derfor var vi også en af de første kommuner til at melde os til Miljøstyrelsens gode initiativ med en konkurrence, som skal bidrage til at forbedre biodiversiteten rundt omkring i landet. Naturligvis fristes jeg til at sige. I december sidste år vedtog Kommunalbestyrelsen Naturplan 2020. Og naturplanen er en plan, som netop er lavet med biodiversitet som hovedfokus, så vi får mere og vildere natur. Albertslund skal være en grøn by i balance. Derfor skal vi også sikre biodiversiteten."

Konkurrence Konkurrencen løber fra marts 2021 til december 2022 og i den periode bliver det især projekter fra Albertslunds "Naturplan 2020", der kommer til at indgå som bidrag til konkurrencen.

Men der bliver også andre projekter. For eksempel omlægger kommunen driften af byens rabatter, grøftekanter og grønne arealer, så de kun slås to gange om året, hvorved der kommer flere vilde blomster til insekterne.

Det skal sikre en så høj biodiversitet i natur og grønne arealer som muligt, ved mindst mulig indblanding.

Tæl dine kvadratmeter Albertslund Kommune opfordrer alle borgere til at bidrage til den naturlige vildskab. Hvis man selv omlægger sin have eller nogle grønne arealer ved ens bebyggelse, så opfordres man til at tælle hvor mange kvadratmeter man har omlagt til natur. Tallene sendes til vejogpark@albertslund.dk

De kommer så til at indgå i kommunens samlede bidrag af ny vild natur til konkurrencen, og dermed er der større chance for, at Albertslund vinder præmien på en hel million kroner til et naturprojekt i kommunen.

Naturprojekterne kan ses her Her kan man løbende følge med i kommunens naturprojekter:

Et af de første projekter hvor kommunen tynder ud i et tætplantet og meget mørkt skovparti i Egelundparken, er fra Naturplanen. Ved udtyndingen skaber man en masse lys til skovbunden, dødt træ til især insekter og svampe og et vandhul til padder og vandfugle, hvilket alt sammen medvirker til at området kan rumme en større biodiversitet. Dertil kommer anlægget af et simpelt stisystem.