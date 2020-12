Vær forberedt: Du skal også betale fjernvarme i januar og februar

"Årsagen til, at antallet af rater ændres, handler om likviditet", fortæller Povl Markussen fra Agenda Centeret. "Varmeværket bruger så at sige kommunekassen som bank. Og varmeværket trækker godt og grundigt på kassekreditten i kommunekassen i januar og februar, hvor vi bruger allermest varme, som varmeværket skal betale for til VEKS, der leverer varmen. Men når varmeværket ikke udskriver regninger i januar og februar, får de ingen penge til at betale regningen fra VEKS, og så er det, de er nødt til at trække på kommunekassen - og kommunekassen er som bekendt ikke en uendelig pengetank. Det er det, der bliver lavet om på nu. Med årlige 12 rater i stedet for 10, vil den enkelte opkrævning selvfølgelig blive lidt mindre, men varmeværket får penge ind i årets to koldeste måneder, og det er det, øvelsen går ud på. Ganske vist vil udgifterne til selve opkrævningerne stige en smule, men samlet set vil det have en positiv indflydelse på kommunekassen og dermed vores allesammens økonomi".