VR-briller, fængselscelle og interaktivt spil: Lastbil skal skaffe flere fængselsbetjente

Rundt på torve og pladser

I løbet af kampagnen vil kriminalforsorgen besøge lokale bytorve, pladser og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Med den kørende kampagne og den direkte kontakt til borgerne håber kriminalforsorgen at blive mere synlig og genkendelig for omverdenen:

”Vi har i kriminalforsorgen så mange dygtige medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en forskel på et område, der er afgørende for vores samfund. Men vi har brug for flere fængsels- og transportbetjente. Vi vil gerne åbne kriminalforsorgen op for omverdenen og give et balanceret og faktuelt billede af den alsidighed, som jobbet og uddannelsen kræver og rummer. I stedet for at folk skal komme til os, tager vi nu rundt i hele landet. Vi håber, at det kan være med til at give større viden om jobbet, og hvad vi laver,” siger Ina Eliasen, direktør i kriminalforsorgen i en pressemeddelelelse.