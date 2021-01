VOKS har fået sin egen plads i vindfanget hos Kvickly. Fenja Lystlund (th.), direktør i VOKS, og Martin Kjær, varehuschef i Kvickly, glæder sig over samarbejdet. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: VOKS og dagligvarebutik i bæredygtigt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VOKS og dagligvarebutik i bæredygtigt samarbejde

En stor hjælp for os her i Corona-tiden, sider socialøkonomisk virksomhed om aftale med Kvickly. Al overskud går til fonden bag VOKS

Albertslund Posten - 29. januar 2021 kl. 05:14 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Som alle andre er VOKS i Hedemarken for tiden ramt af Corona-restriktionerne. Den socialøkonomiske virksomhed, der beskæftiger personer, der af forskellige personlige årsager ikke er på arbejdsmarkedet, må ikke holde åbent for tiden. Men benytter sig af "click and collect"-modellen.

Derfor har man i butikken, der sælger bæredygtige planter og dekorationer, været nødt til at tænke "ud af boksen".

Det førte til ideen om et samarbejde med Kvickly Albertslund. Så nu har VOKS fået sin egen plads i vindfanget i dagligvarebutikken, hvor det tydeligt fremgår, at det er bæredygtige plantedesigns fra virksomheden i Hedemarken - og med en information om hvad VOKS er.

"Det er virkelig dejligt, at vi har fået denne her mulighed nu", siger Lone Kaas fra Albertslund Boligsociale Center (ABC

"Det giver os selvfølgelig meget bedre muligheder for at sælge vores produkter trods Corona-tiden. Kvickly har jo noget med over 42.000 følgere på Facebook."

For begge parter er det vigtigt at understrege, at Kvickly ikke tjener ekstra på samarbejdet. Lone Kaas forklarer, at VOKS ejes af en fond, hvor der også sidder repræsentanter for Coop.

"Derfor har det hele tiden været planen at der skulle laves en form for samarbejde, og overskuddet går til fonden og VOKS' arbejde", siger hun.

"Vi tjener ingenting på deres flotte dekorationer, så omsætningen går udelukkende til VOKS, så de fortsat kan hjælpe i lokalsamfundet her i Albertslund", skriver varehuschef Martin Kjær på Kvicklys Facebook-side.

Morten hentede og bragte Som en ekstra "solstrålehistorie" fortæller Lone Kaas en lille anekdote om en af de frivillige i VOKS, der har hjulpet til med at få standen i Kvickly op at stå.

De farvede urtepotteskjulere, der står på standen, er konservesdåser samlet sammen fra Kvicklys kantine.

"De er hentet hver uge af Morten på ladcykel. Morten er førtidspensionist, men arbejder frivilligt for VOKS", siger Lone Kaas, og fortsætter:

"De sårbare mennesker som er i forløb i VOKS, rengør dåserne, coater dem med bæredygtigt indfarvet spartelmasse, og forvandler dermed skrald til de smukkeste urtepotteskjulere og fylder dem med skønne certificerede grønne planter og sender dem så tilbage til Coop/Kvickly".