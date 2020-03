VA vil have gang i renoveringer - det kan redde tusindvis af jobs

"Det vil være en gevinst for alle at sætte gang i disse renoveringer. Tusindvis af jobs kan reddes ved hjælp af de her almene renoveringer og tusindvis af beboere landet over nyder godt af bedre boliger. Alene i VA drejer det sig om 346 boliger med investeringer fra Landsbyggefonden for 90 mio. kr. Og det er bare hos os. Andre boligselskaber i Albertslund kan jo have tilsvarende udsigt til renoveringer. Og netop det, at staten ikke skal have penge op af lommen, gør det helt åbenlyst at sætte det i gang," siger Vinie Hansen.