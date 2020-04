Nu skal vi fremrykke nogle af de investeringer kommunen har planlagt, siger Sofie Amalie Blomsterberg (V).

Send til din ven. X Artiklen: V om anlægsloft: Renover skolerne mens de er lukkede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V om anlægsloft: Renover skolerne mens de er lukkede

Det giver god mening at gøre noget ved indeklimaet nu, mener Sofie Amalie Blomsterberg

Albertslund Posten - 12. april 2020 kl. 06:39 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det giver rigtig god mening nu at fremrykke nogle af de investeringer kommunen har planlagt.

Sådan lyder reaktionen fra Venstre, på meldingen om at regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommunerne, herunder Albertslund.

"Jeg er glad for at Folketinget har besluttet at ophæve anlægsloftet, så vi har mulighed for at sætte forskellige anlægsopgaver i gang", siger Sofie Amalie Blomsterberg.

"Hvis vi har huller i stier og veje der skal lappes, ville det give god mening at sætte gang i det nu, hvor der må antages at være færre biler og cykler. Derudover har forvaltningen fremlagt en række sager, som vi skal tage stilling til."

Hun bakker op om borgmesterens udmelding om at forbedre indeklimaet på skolerne:

"Med hensyn til indeklima, giver det rigtig god mening at gøre det nu, mens eleverne ikke er i skole. På den måde forstyrrer vi mindst muligt, og vi kan være med til at holde samfundshjulene i gang, ved at få pengene ud og virke i virksomhederne. Det gavner vores arbejdspladser."

FAKTA Regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommuner og regioner. Hvad betyder det for Albertslund?

Det har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere været ude med sit bud på, og AP har opfordret de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til også at give deres besyv med.

I dag Venstre.



relaterede artikler

Konservative: Fjernelse af anlægsloft har ikke stor betydning for Albertslund 09. april 2020 kl. 06:00