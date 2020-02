Se billedserie Jesper Borup fra P1s Public Service styrede klima-debatten, hvor panelet bestod af fra v. Henriiette Falk Olesen, Mia Arp Fallov og Ellen Højgaard Jensen. Foto: due.

Unge tog debatten: Hvad kan vi gøre for et bedre klima?

Unge var inviteret med til debatten, da P1-programmet Public Service og Geelmuyden Kiese lagde vejen forbi for at sætte fokus på FNs Klimamål

Af Finn Due Larsen

"Det er for dyrt at tage toget eller bussen, for nogle gange virker rejsekortet ikke, og så får man en bøde. Så vil jeg hellere tage bilen."

En elev på Albertslund Gymnasium var en af mange fra i alt tre klasser, der var frisk, da opfordringen onsdag middag lød på at tage del i klima-debatten.

I Gate 21s lokaler var temaet FNs klimamål, i et arrangement stablet på benene af Geelmuyden Kiese i samarbejde med P1-programmet "Public Service". Et program, der med konstruktiv journalistik sætter fokus på løsninger, og som er på rundtur til 17 byer for at diskutere FNs 17 klimamål.

I Albertslund var temaet det 11. klimamål, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Om hvordan byer og borgere kan inkluderes lokalt i klimasagen - hvad vi hver især selv kan gøre.

Her er en af mulighederne at tage det offentlige noget mere, frem for bilen. Men det synspunkt fik altså lige en af de unge, der var inviteret med til debatten, til at markere.

Den unges indlæg fik Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, til at bemærke:

"Jeg vil gerne udfordre dit synspunkt. Hvis vi nu oplever, at vi kører i bil og går i stå i trafikken og kommer for sent på arbejde eller i skole, på grund af en trafikprop. Vil vi så sige, at så vil jeg ikke køre bil mere?", sagde han og fremhævede et håb om CO2-neutral fjernvarme i 2025.

Huse ved vandet? Sådan gik debatten frem og tilbage, med flere indlæg om hvad vi hver især selv kan gøre. Og hvad samfundet kan gøre for at få flere med i klimasagen.

Under ledelse af Jesper Borup fra Public Service diskuterede et panel bestående af Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium, Henriette Falk Olesen fra Sweco og Mia Arp Fallov, lektor på Aalborg Universitet.

Blandt andet fremhævede Ellen Højgaard Jensen, at flere huse ikke er bygget til stigende vandstande:

"Det er ikke gået op for politikerne, at det ikke er forsvarligt at fortsætte med at bygge huse tæt ved vandet."

Borgmester Steen Christiansen var også med i debatten, og bemærkede blandt andet flere tiltag fra Albertslunds side, som DOLL, letbanen og energivenlige huse.

Udsendelsen "Public Service" bliver sendt på P1 mandag den 24. februar klokken 13.03. Man kan også hente udsendelsen ned via nettet og podcast.