Ved studiedaeng på gymnasiet blev de unge præsenteret for tal og statestik om corona-epedemiens betydning. Foto: Vestskoven Gymnasium

Unge skriver om Corona: Dansk økonomi ramt hårdt af krisen

Den danske økonomi vil fortsat være i underskud og alvorlige konsekvenser har påvirket staten.

Albertslund Posten - 11. oktober 2020 kl. 05:00 Af Matheus Lenskjær Nicolajsen Kontakt redaktionen

Coronakrisen har ramt økonomien.

Corona pandemien har skabt en del konsekvenser for det danske samfund.

Denne sundhedsskadelig sygdom er den værste krise til dagens dato.

Pandemien har ført diskussioner om hvor længe konsekvenser står på for økonomien, hvilket under flere undersøgelser har vist at, selv når vaccinen bliver klar, og sygdommen er væk, vil økonomien og strukturen ikke være den samme som før i det danske samfund.

Under nedlukningen af landet har usikkerheden om betydningen for samfundsøkonomien været en kæmpe frygt. Den faldende aktivitet og offentlig finansierede støtteordninger forventes et stort underskud i den danske økonomi.

Ifølge Danmarks Radio har coronakrisen allerede ført til fyringer hos 40 procent af restauranter og hoteller.

Omsætningen på 65,7 milliarder kroner i hotel- og restaurant branchen er næsten gået i stå grundet er sygdommen Covid - 19, hvilket næsten har lukket flere restauranter og hoteller i Danmark ned.

En undersøgelse viser at syv ud af ti virksomheder under coronakrisen har ført til et fald i omsætningen på over 70 procent. Det viser sig at kun to ud af 432 virksomheder påstår at de ikke er blevet påvirket af pandemien.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

"Danmark var blandt de første lande til at lukke ned, og vi er nu ved at åbne samfundet igen. Samtidig har vi sat ind med omfattende hjælpepakker på samlet 400 mia. kr. til danske lønmodtagere og dansk erhvervsliv. De bidrager til, at økonomien kan komme bedre gennem krisen."

Den internationale Valutafond forudsiger at det globale BNP vil falde med 3% i 2020, hvilket er en værre og kraftigere påvirkning end under finanskrisen.

I hovedscenariet forudsættes det, at verdensøkonomien vil rejse sig mere gradvist, hvilket også påvirker genopretningen af dansk økonomi. I dette scenarie forventes aktiviteten ved udgangen af 2021 at have indhentet omtrent 75 pct. af det aktuelle tilbageslag.